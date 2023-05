28M | Feijóo pide el voto a los "socialistas avergonzados"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este domingo el voto en las elecciones del 28 de mayo a los "socialistas avergonzados" con la gestión de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo, aquellos que -ha dicho- no se reconocen en lo que denomina "el sanchismo" y que "siguen pensando que lo mejor en los partidos es la centralidad y el sentido de Estado".

En un mitin en Zaragoza junto a la aspirante a la Alcaldía de la ciudad, Natalia Chueca, y el todavía alcalde y candidato del PP en Aragón, Jorge Azcón, el líder popular ha prometido que la "moderación" será una de las principales banderas de su partido mientras él ocupe la Presidencia; todo en un discurso en el que han continuado los reproches a Sánchez y a sus candidatos por las listas de EH Bildu con condenados de ETA.

"Necesitamos recuperar el poder de las mayorías para no tener que avergonzarnos del poder de Bildu. Bildu no nos representa. Y por eso pido el voto a la gente del PP porque hemos hecho un gran trabajo. En el último año hemos reconstruido la confianza en la ciudadanía", ha reivindicado Feijóo, haciendo balance de su primer año al frente del PP tras la abrupta salida de Pablo Casado.

Acto seguido, ha pedido el voto también a los "socialistas avergonzados, los que no se reconocen en el 'sanchismo'"; y tampoco ha querido olvidar a aquellos que "no votan al PP, pero quieren que gobierne el PP", en una clara alusión a Vox, que en los primeros días de campaña ha tendido la mano a los populares para alcanzar acuerdos en las comunidades donde sea posible forjar una mayoría.

"Necesitamos recuperar la serenidad de la razón, el sosiego, volver a los razonamientos y olvidarnos de los insultos. Discutir las propuestas y no señalar a los culpables. Construir este gran país y reconstruir su economía, su independencia y la fractura social que los independentistas están construyendo con el visto bueno del Gobierno de España", ha añadido.

Carga contra los "candidatos sanchistas": "Son lo mismo que Sánchez"

Feijóo también ha dedicado parte del discurso a cargar contra los candidatos del PSOE a las elecciones del 28M: "El momento actual requiere mucho más sentido de Estado de lo que actualmente acreditan los 'barones' del PSOE".

Según ha destacado, en Aragón "veces alguien levanta la voz contra las decisiones de Sánchez", ha dicho en referencia al presidente autonómico, Javier Lambán, por alguna de sus polémicas declaraciones contra el jefe del Ejecutivo. "Pero es que los desmanes de Sánchez", ha continuado, "no se solucionan levantando la voz o consiguiendo algún titular, se solucionan levantando la mano en el Comité federal y diciendo: así no. O cambias tú o te cambiamos".

Y es que, en su opinión, "para derogar el 'sanchismo' no vale amagar para lavar la conciencia de uno mismo, solo sirve actuar y con determinación y con la grandeza que se le supone a alguien que quiere servir a sus ciudadanos". No obstante, según Feijóo "ningún candidato de Sánchez lo ha hecho" y, por tanto, "son lo mismo que Sánchez". "Votan lo mismo que él y lo peor es que quieren seguir haciéndolo. Por todo esto, los candidatos de Sánchez merecen la derrota y espero que así sea en las urnas", ha criticado.

De momento, las encuestas pronostican en Aragón una victoria del PP, aunque sin mayoría suficiente para gobernar, según el promedio de encuestas elaborado por DatosRTVE. Tampoco el PSOE, que se sitúa como segunda fuerza, tendría apoyos suficientes repetir su pacto con Podemos, la Chunta Aragonesista y el Partido Aragonés que entregó al socialista Javier Lambán el gobierno de la comunidad autónoma en 2019.

Con todo, el líder popular ha pedido a los allí presentes que no se comporten con él "como lo están haciendo los candidatos 'sanchistas' con Sánchez". "Nunca agachéis las orejas para defender a la gente; defendamos siempre juntos los intereses generales y, cuando discrepéis, porque yo no los defiendo, criticadme por ello, censuradme por ello y decidme: así no puedes seguir", ha concluido.