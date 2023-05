El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por usar su agenda internacional para “tapar los asuntos domésticos” y “sacar una foto” el mismo día que el jefe del Ejecutivo tiene previsto un encuentro por la tarde con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la Casa Blanca.

Durante un mitin en Toledo para arropar a los candidatos ‘populares’ a las autonómicas y municipales, Paco Núñez y Carlos Velázquez, Feijóo ha asegurado que, para el presidente del Gobierno, “es mucho mejor disfrutar de los líderes mundiales que no necesitan nada de él que escuchar lo que los españoles necesitan y Sánchez no les da”. “Es más sencillo pasearse por ahí sin que tu interlocutor necesite nada de ti”, ha incidido, que estar escuchando “los reproches de la mayoría de familias que viven peor que cuando llegó al Gobierno”.

A su juicio, “el problema de la agenda internacional es que no debería usarse para tapar los asuntos domésticos ni tampoco para sacar una foto” sino para algo más: “Y espero que sirva para algo más”.

Al hilo de la campaña electoral, ha aprovechado el viaje de Sánchez a Estados Unidos (a petición de la Casa Blanca) para asegurar que los candidatos socialistas “están muy contentos” de que el jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE no esté en sus mítines y también el propio Sánchez porque “está más cómodo con su comitiva en EE.UU” que en las calles españolas.

Dice que Sánchez es "el que más ha tardado en ser recibido" por Biden

Ha asegurado aún así de que se “alegrará” si a Sánchez le va bien con Biden porque eso “será bueno para los españoles”, pero no lo hará de que el jefe del Ejecutivo haya sido “el que más ha tardado en ser recibido en la Casa Blanca” ni de que vaya, ha dicho, “sin una agenda concreta ni conocida por los españoles”. Tampoco, ha proseguido, por que Biden no vaya a comparecer, con Sánchez en rueda de prensa conjunta (no lo ha hecho tampoco con los presidentes de otros países salvo para cuestiones de estado).

“Pero me alegraré de los resultados” del encuentro, ha proseguido: “A diferencia de sus ministros, a mí sí me importa el prestigio de mi país”.

“"Me daría vergüenza viajar a EE.UU. y que me pregunten por qué mis ministros están en contra de los acuerdos de defensa con EE.UU."“

Feijóo también ha asegurado que, si fuera Sánchez, le daría “vergüenza” viajar a Estados Unidos y ser preguntado allí por qué sus varios de sus ministros “están en contra de los acuerdos de defensa con Estados Unidos” o de la ayuda al pueblo ucraniano, o por qué cambia la política del Sáhara varios ministros (en referencia a los de Unidas Podemos) “felicitan al Frente Polisario”.

“Por todo eso, nunca vamos a hacer lo que hace Pedro Sánchez”, ha proseguido, y ha añadido: “Me daría vergüenza presidir un Gobierno cuyos integrantes dañan el prestigio de la nación”.