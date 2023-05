El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha denunciado que 44 candidatos de EH Bildu en Euskadi y Navarra a las elecciones del 28 de mayo fueron condenados por pertenencia y colaboración con ETA, entre ellos siete por asesinatos cometidos entre 1978 y 2001. Esta denuncia ha marcado la política nacional este miércoles, cuando la formación abertzale ha defendido la legitimidad de sus listas mientras que PP, Vox y Ciudadanos han cargado duramente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por mantener a la formación independentista vasca como aliada.

Covite incluye además entre los 44 candidatos a dirigentes de la antigua Batasuna, como Adolfo Araiz, segundo en la lista al Parlamento de Navarra, y al expresidente de Sortu Hasier Arraiz, número 27 en la de Vitoria.

Los candidatos y suplentes con delitos de sangre, denuncia Covite, concurrren a las municipales de Legutiano (Álava), Erregil e Irun (Gipuzkoa), Maruri-Jatabe, Mungia y Zierbena (Bizkaia), y Berrioplano (Navarra). De ellos, en los primeros puestos de las candidaturas figuran Juan Carlos Arriaga Martínez, número 3 en la de Berrioplano y condenado a 29 años de prisión por el asesinato en 1984 de Jesús Alcocer Jiménez, así como Begoña Uzkudun Etxenagusia, tercera en la de Erregil y condenada a 18 años de prisión por el asesinato de José Larrañaga Arenas, también en 1984.

Asier Uribarri Benito, por su parte, ocupa el puesto número 4 en la lista para el Ayuntamiento de Maruri-Jatabe. Fue condenado a 16 años de prisión como cómplice en el asesinato en 1997 del guardia civil José Manuel García Fernández. Covite cita asimismo a Agustín Muiños Dias, "Tinin", número 6 en la lista de Legutiano, que fue sentenciado a 29 años de prisión por el asesinato en 1983 de José Antonio Julián Bayano, y a Juan Ramón Rojo González, en el puesto 21 de la candidatura de Irun, que fue condenado a 30 años de prisión por el asesinato de Francisco Gil Mendoza en 1991.

Son suplentes José Antonio Torre Altonaga, "Medius", en la lista de Mungia, condenado a 20 años de prisión por su colaboración en el asesinato en 1978 de Alberto Negro Viguera y Andrés Guerra Pereda, y Lander Maruri Basagoiti, en la de Zierbena, sentenciado a 16 años de prisión por su complicidad en el asesinato en 1997 del guardia civil José Manuel García Hernández.

Para esta asociación, " es una provocación más a las víctimas del terrorismo ver cómo la izquierda abertzale premia a estos asesinos por seguir orgullosos de su pasado criminal". "Ninguna democracia digna, ningún Estado de derecho consciente del significado de sus víctimas del terrorismo permitiría que las puertas giratorias de los terroristas fuesen las de la política. Que estas personas puedan llegar a ocupar cargos públicos, como si no hubiesen supuesto una gravísima amenaza a la democracia en el pasado, es preocupante y decepcionante", afirmó este martes la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez.

También la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas , ha reprochado a Sánchez que trate "peor" a un partido de la oposición como la formación naranja que a EH Bildu "que tiene 44 candidatos en las municipales condenados por terrorismo, con delitos de sangre". En la misma línea, se ha manifestado Carlos García Adanero (ex de Navarra Suma y candidato del PP a la Alcaldía de Pamplona): "Batasuna siempre ha llevado terroristas en sus listas, ahora lo vuelve a hacer, la diferencia con otras veces es que el presidente del Gobierno no pactaba con estos partidos pero ahora sí lo hace y es presidente gracias a ellos".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , ha defendido durante su intervención en el IV Foro Internacional de Expansión que su compromiso de "derogar el sanchismo" es por ejemplo garantizar que la gobernabilidad no descanse "en un partido como Bildu" que lleva en sus listas a "personas de una banda terrorista y condenados por asesinato".

Sánchez: "No voy a utilizar jamás el drama del terrorismo para dividir"

En la sesión de control al Ejecutivo, Sánchez no ha respondido directamente a PP y Cs pero sí se ha pronunciado sobre las listas de EH-Bildu en su respuesta a una pregunta del PNV: "No voy a utilizar jamás el drama del terrorismo para dividir a la sociedad ni enfrentarla. No lo voy a hacer ahora, otros sí lo han hecho", ha sentenciado.

"Se han cumplido cinco años de la disolución y desaparición definitiva de ETA, doce del fin de la actividad terrorista; se derrotó a ETA y ahí estuvimos todos los ciudadanos, los vascos y el conjunto de la ciudadanía española", ha terciado Sánchez, citando de nuevo a las fuerzas de seguridad y a la justicia.

Sin embargo, el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha reconocido que no le gusta "nada" que haya este tipo de candidatos en las listas abertzales, si bien ha rechazado valorarlo al ser preguntado por esta cuestión en los pasillos del Congreso.

Dentro del Gobierno de coalición, la ministra de Igualdad, Irene Montero, también ha defendido que "Bildu es un partido democrático que elige sus listas por los procedimientos que considera oportunos". "No tengo nada que decir. Desde el máximo respeto a la legalidad, a la Ley Electoral y a todos los procedimientos democráticos cada partido elegimos a nuestros candidatos", ha incidido en declaraciones en el Congreso.