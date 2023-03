El Ministerio del Interior ha autorizado el traslado de los últimos cinco reclusos de la banda terrorista ETA a prisiones de Euskadi y de Navarra, un paso con el que ha completado el acercamiento a estas dos comunidades de los 175 presos de ETA que cumplen condena en España. Natividad Jáuregui, extraditada desde Bélgica y en prisión provisional en Madrid, se queda como la única reclusa encarcelada fuera de estas dos comunidades. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido el acercamiento de presos de ETA con el argumento de no se puede mantener la política de dispersión cuando la banda terrorista ya no existe. En VerificaRTVE te explicamos con datos el acercamiento de reclusos de la banda terrorista ETA.

Fuentes de Instituciones penitenciarias nos indican que entre septiembre de 2018 y septiembre de 2022 (primera fecha de publicación de este artículo) se han producido 351 traslados que han afectado 216 presos diferentes . De estos traslados, según las mismas fuentes, 146 han tenido como destino final cárceles vascas. Después de esa fecha, el Ministerio del Interior publica comunicados sobre traslados de presos de ETA a cárceles del País Vasco o Navarra en los meses de octubre, noviembre, diciembre y marzo. En octubre se confirmó el traslado de once condenados, en noviembre fueron seis, en diciembre otros seis y en marzo se ha informado del acercamiento de cinco reclusos. Desde VerificaRTVE hemos contactado con Instituciones Penitenciarias para contrastar estas cifras, pero no hemos recibido respuesta en la fecha de actualización de este artículo. Desde 2018, el Gobierno informa de los traslados de presos de ETA con el nombre del interno, la cárcel de origen y la de destino. Hay más traslados que personas trasladadas porque una misma persona puede haber sido desplazada más de una vez en el periodo que abarcan estos datos.

¿Cuántos acercamientos hubo antes de 2018?

No existe una estadística oficial y las fuentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que hemos consultado tampoco nos han ofrecido una cifra concreta. El secretario general de Instituciones Penitenciarias Ángel Luis Ortiz dijo en el Congreso de los Diputados el 22 de abril de 2021(pág 29) que durante los gobiernos del PP (con José María Aznar entre 1996 y 2004 y con Mariano Rajoy entre 2011 y 2018) se habían producido “803 traslados de condenados por terrorismo”. Esta cifra no fue rebatida por ningún miembro del Parlamento, si bien Jaime Mayor Oreja, ministro del Interior entre 1996 y 2001 (pág 16) dijo en 2021 a la agencia Europa Press que "el PP no acercó a 800 presos de ETA, nunca hubo tantos". Los datos disponibles, tanto en fuentes oficiales como de parte, confirman que no hubo 800 presos de ETA de manera simultánea. El número máximo que hemos localizado en documentos del Ministerio del Interior es de 622 y corresponde al 31 de diciembre de 2008 (pág. 86). En cualquier caso las declaraciones de Ortiz se refieren a “traslados” y como ya hemos explicado anteriormente, una persona puede ser trasladada varias veces a lo largo de un periodo de tiempo.