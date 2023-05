Los impuestos, la vivienda, las muertes en residencias durante la pandemia o la situación de la sanidad han marcado el primer debate a cinco entre los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, organizado este martes por Telemadrid. Los partidos de la izquierda han cargado, cada uno a su estilo, contra las políticas de la presidenta autonómica y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, quien ha sacado pecho de su gestión y ha confrontado con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Además de Ayuso, en el debate han participado todos los candidatos de los partidos con representación en la Asamblea de Madrid: Mónica García (Más Madrid), Juan Lobato (PSOE), Rocío Monasterio (Vox) y Alejandra Jacinto (Podemos).

Durante el debate, Ayuso ha reivindicado que la región es "el motor económico de España" gracias a "políticas basadas en el respeto a la libertad y a la vida". No ha entrado en el cuerpo a cuerpo ante varias preguntas de Mónica García, y ha contestado que no se sentía "aludida" a una en la que cuestionaba si la presidenta seguía creyendo que el cambio climático era una estafa.

El modelo fiscal de Ayuso centra las críticas de la izquierda

En un tono más pausado y con menos alusiones directas a Ayuso, Lobato ha insistido en varias ocasiones en el "potencial" de Madrid y ha prometido "ambición" para situar la región a la cabeza de Europa económicamente en caso de llegar a gobernar, para lo que ha recurrido a una comparación futbolera. "El motor económico de España se está gripando. No estamos para jugar la Liga, sino para ganar la Champions", ha asegurado al inicio del debate, haciendo referencia a la mención de la presidenta sobre el liderazgo de Madrid en materia financiera.

El representante socialista, que se estrena en su primera candidatura a la Comunidad, ha lamentado que con el modelo fiscal de la Comunidad de Madrid se "regalen" miles de millones de euros "al 0,2% de las grandes fortunas", mientras que García ha criticado que el modelo de Ayuso "funciona para unos pocos" ya que esta recurre a recetas económicas "del siglo XIX". Por su parte, la presidenta ha respondido reivindicando ser la única región española sin impuestos propios y ser "un contrapeso" a la política fiscal del Estado, que según ha señalado se lleva "la mitad de los impuestos".

Mientras, Monasterio ha asegurado que "Madrid no es el infierno que nos pinta esta izquierda ni el paraíso que nos cuentan a diario". Vox, que ha apoyado externamente el Gobierno autonómico del PP esta legislatura hasta que Ayuso rompió con el partido el pasado marzo, ha centrado sus intervenciones en criticar la "inseguridad" en los barrios, a la que ha relacionado en repetidas ocasiones con la inmigración. También se ha centrado en criticar el gasto público y en pedir reducir lo que se destina a edificios públicos o publicidad institucional.

Aunque la presidenta madrileña ha evitado enfrentarse a Monasterio durante buena parte del debate, sí que le ha reprochado la "mentira" de relacionar delincuencia y migración y ha insistido en que la política de seguridad no es competencia suya, sino del Gobierno central. "No quiero depender de nadie para seguir haciendo de Madrid este lugar alegre y abierto. La ilusión de la oposición en bloque es que yo no pueda gobernar. Se necesitan entre ellos", ha criticado Ayuso. Las encuestas vaticinan una victoria clara del PP en las elecciones, aunque si no llega a la mayoría absoluta podría depender de nuevo del apoyo de Vox.