La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha negado que esté lanzando “un pulso” a su partido, el Partido Popular, por pedir que se impulse el proceso de ilegalización de EH-Bildu, frente al criterio de la dirección nacional. “No es un pulso al PP, ni mucho menos a mi presidente, es un pulso a Bildu y no es venganza, es justicia”, ha aseverado.

En una entrevista en RNE, ha dicho no necesitar “absolutamente” el tema de EH-Bildu “para nada” en campaña, pero ha avisado lo que significaría para ella no instar a la ilegalización de este partido: "Sería ir contra mi propia filiación al PP, mentir contra los últimos veinte años y los discursos que he mantenido siempre”. “Me veo obligada a defender este discurso poque me afilié al PP por esto", ha incidido.

Ayuso se ha pronunciado así después de que la dirección del PP haya rechazado su propuesta en varias ocasiones este jueves, cuando la propia Ayuso pidió la ilegalización de EH-Bildu y dijo que este partido no es "heredero de ETA", sino que "es ETA". Respondió poco después el portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, que aseguró que la formación abertzale "no incumple la ley de partidos" y, por lo tanto, el PP acepta "con naturalidad democrática que esté en las instituciones", aunque lamenta que "la gobernabilidad del país descanse sobre quienes no han abjurado de su pasado". También el propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dejó claro en un mitin por la tarde que ETA ya no existe: "Hemos vencido entre todos al terrorismo sin necesidad de conocer al señor Sánchez en política nunca".

La presidenta madrileña ha explicado que no pensó en afiliarse al PP hasta 2004, cuando se dio cuenta de que personas de su edad tuvieran que "mirar cada mañana los bajos de su coche por si les habían instalado una bomba o tenían que ir a la universidad a hacer los exámenes escoltados”. Entonces, ha asegurado, se dio cuenta de que había “un problema gravísimo” y que ETA no se iba a “contentar”, que iba a “seguir anexionando otras zonas de España” como lo han intentado, ha proseguido, con la Rioja alavesa o con el sur de Francia. Y porque su proyecto “atenta contra lo más básico, los derechos fundamentales, la libertad y la vida”. Y ha defendido que son “ellos mismos”, por EH-Bildu, los que “han metido en campaña” esta cuestión en el momento en el que incorporaron a 44 condenados de ETA en sus listas.

Respecto a estas listas, en las que iban también siete condenados de sangre que renunciaron posteriormente a ocupar cargos si salían elegidos dada la polémica, la Fiscalía no vio delito en su composición. El Ministerio Público, además, ha rechazado la ilegalización de Bildu por ser “una formación democrática”.

Pide llevar la ilegalización a las Cortes "cuando haya otras mayorías" “A mi juicio, están incumpliendo la ley de partidos”, ha aseverado, y ha dicho que tan solo pide que en el Senado y en el Congreso, “a lo mejor cuando haya otras mayorías”, que “lo miren”. “Esto no es una venganza, pido que sea justicia”, ha incidido. Y ha considerado que, si en lugar de ser 44 condenados por terrorismo lo fueran “por fascismo o por violaciones de otro tipo, nadie lo dudaría”. “¿Qué pasa, que siendo terrorista de ETA los delitos son menores?”, ha preguntado. “En el momento en que queremos mirar para otro lado y pensar que es ilegalizar un partido porque no me gusta, es decir que ellos han ganado”, ha proseguido. Las claves de las elecciones en la Comunidad de Madrid: tercera cita en cuatro años con Ayuso como favorita MARÍA MENÉNDEZ Por otra parte, ha dicho que lo que debería hacer plantear a la gente “qué está pasando” es cuando los discursos, a su juicio, de Pedro Sánchez, de Eh-Bildu y de Podemos “van todos en la misma línea”. Y ha advertido de que las víctimas de ETA, tanto las “directas” que son “irremplazables” y que España tendrá siempre “en máxima consideración, por dignidad y justicia”, como el resto del pueblo español, “van a ver cómo van a ser gobernados por quienes tienen delitos de sangre” en municipios donde viven sus víctimas.