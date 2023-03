La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha roto este jueves con Vox, partido contra el que ha cargado por "la deriva que ha tomado" en los últimos meses y por su supuesta "superioridad moral", por lo que ha expresado a la formación de Rocío Monasterio que "cada uno, mejor, por su cuenta".

"Esta claro que a partir de hoy cada uno siga su camino", ha espetado Ayuso en el pleno de la Asamblea de Madrid, el último de la legislatura, en el que Vox ha anunciado que votará en contra de la última propuesta fiscal estrella de la presidenta regional para atraer inversión extranjera.

En el cierre de la legislatura y con la vista puesta en las elecciones del 28 de mayo, aunque Ayuso ha reconocido que Vox haya apoyado a su Gobierno cuando "la ultraizquierda" no quería que tuviera "legitimidad", la dirigente del PP ha roto las relaciones con los que hasta eran sus socios preferentes.

"La deriva que ha tomado su partido no me va a arrastrar con ella", ha dicho a Monasterio, quien ha recriminado a Ayuso que quiera beneficiar a los extranjeros frente a los madrileños con su propuesta de deducción fiscal a las inversiones procedentes de fuera de la Comunidad de Madrid.

"No es inversión extrajera, oyen extranjero y se nublan", ha expresado Ayuso, y ha añadido que Madrid es "un lugar de acogida" y "un mundo pequeño".

“Es muy difícil, prácticamente imposible entenderse con Vox“

A punto de terminar la legislatura y comenzar la campaña de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, Ayuso ha sostenido que es "muy difícil, prácticamente imposible", entenderse con Vox porque no comprenden "que la vida son matices, contrastes, distintos puntos de vista" y porque, aunque a veces parten de la razón, "la pierden siempre por el camino con sus formas y con su pretendida superioridad moral" con un partido "que les ha enseñado todo".

"No he visto ni una sola propuesta de Vox que sea original, solo se han dedicado a esperar sentados a que el PP en alguna se equivocara o se quedara corto para ser 'Y nosotros más'. No han aportado nada hasta este momento pero ya cuando han decidido que el enemigo soy yo, por tanto lo paga Madrid, ahí ya les digo: cada uno mejor por su cuenta", ha manifestado a continuación.