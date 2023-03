Vox ha fracasado en su segunda moción de censura contra Pedro Sánchez, como era de esperar ya que no ha logrado los apoyos parlamentarios. Más allá del resultado, el debate de estos dos días en el Congreso ha situado al Partido Popular como el principal ‘enemigo a batir’ tanto por Vox como por la izquierda y ha servido para que Sánchez y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, unan fuerzas y dejen atrás, al menos por el momento, la imagen de división en el seno de la coalición. El Partido Popular, que no ha contado con la presencia su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha tratado en todo momento de marcar distancias con Vox y dejar claro que es la única alternativa con un proyecto para España.

La moción ha sido rechazada y ha contado solo con 53 votos a favor, uno más de los que tiene Vox, 201 en contra y 91 abstenciones (principalmente del PP). El único diputado que sin ser de Vox ha votado 'sí' ha sido el 'ex' de Ciudadanos Pablo Cambronero, que se pasó al Grupo Mixto tras la crisis interna de primavera de 2021.

“�� He votado SI a la Moción de Censura del candidato Tamames. Me ha guiado el respeto que tengo a una persona que cree en otro tipo de política y que fue ingeniero de nuestra democracia. Tb tengo 1260 razones (iniciativas) para censurar a @sanchezcastejon y querer elecciones. pic.twitter.com/0Wj6vkr1Ex “

Justo antes de la votación, el candidato, Ramón Tamames, ha tomado la palabra para decir que se va “muy satisfecho y agradecido” por haber intervenido en el Parlamento y ha agradecido a Vox la “valentía” de invitarle para encabezar su propuesta”. Pero el economista y exmilitante del PCE, que no ha entrado en un debate pormenorizado con los grupos, ha sido muy crítico con lo que ha considerado un “mítin espúreo” y ha lamentado la “vuelta de las dos Españas” con en 1936 en el Congreso. En nombre de Vox, Iván Espinosa de los Monteros ha asegurado que la moción “ha logrado sus objetivos”, el de traer a la Cámara “un retrato fiel y pormenorizado de un Gobierno que no puede seguir más tiempo en La Moncloa”.

La respuesta al candidato y al partido proponente de la moción la ha vuelto a dar Sánchez este miércoles, que se ha dirigido en el último momento a la “mayoría social” del país para lanzar el mensaje de que "España no está al borde de la ruptura” y “el apocalipsis que proclamaron ni ha llegado ni se le espera”. Ha reivindicado , como el día anterior, los logros del Ejecutivo de coalición , la protección frente a la pandemia o los acuerdos alcanzados, frente a los partidos que solo quieren el “retroceso” y ha criticado de nuevo una moción "destructiva" y de "tierra quemada".

Sánchez critica el "silencio" de Feijóo: "España no está al borde de la ruptura"

El Gobierno une fuerzas ante Tamames, actor secundario en la moción

Estos dos días de moción, Tamames ha sido un actor secundario en una moción en la que no tenía oportunidades de gobernar ni tampoco parecía ser su intención, dada su intervención sin propuestas concretas. El exmilitante del PCE no ha pedido finalmente elecciones generales el 28 de mayo, como pide Vox. Ha expuesto una situación de España que se asemeja en algunos puntos al partido que le ha propuesto, como sus críticas a un “Gobierno Frankenstein”, al “asalto a las instituciones” o al “sobrepeso nacionalista”. Pero ha reflejado igualmente discrepancias, como con el cambio climático, instando a los de Santiago Abascal a informarse más al respecto. No ha confrontado en gran medida con los grupos y lo ha hecho sobre todo para criticar la larga extensión de sus intervenciones, que hayan usado la moción como “mítin” y la “falta de decoro” de algunos.

00.52 min Tamames reprende al Congreso: "Esto no es una sesión parlamentaria, es un mitin. Buscan la división"

La tónica general de todos los portavoces parlamentarios ha sido de respeto hacia su persona y su trayectoria pero le han dejado al margen de las críticas a los adversarios políticos, en los que han centrado sus discursos. Ha habido ligeras críticas hacia su posición en esta moción, pero ha sido el socialista Patxi López el que este miércoles ha subido el tono y cargado con más dureza contra Tamames, acusándole de haber “puesto su nombre y trayectoria” al servicio de la “extrema derecha” y de “endulzar” su “veneno”: “Usted ya no representa a la Transición”. También Sánchez,el día anterior, le acusó de “blanquear” al partido del “odio”: ”Creo que esta no ha sido la mejor idea que ha tenido", le dijo.

Este miércoles no ha tomado la palabra Yolanda Díaz, pero en su discurso del día anterior sumó fuerzas con el presidente y reivindicó los “logros en común”. “Gobernamos humildemente mejor” que el PP, que tardó “10 años en salir de la crisis” de 2008, aseguró Díaz, quien también acusó a Tamames de “deteriorar la democracia” con una moción “destructiva” y criticó que en su proyecto de país se hubiera olvidado a las mujeres.