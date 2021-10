Los 52 diputados de Vox se han quedado solos este jueves en la moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha fracasado y se ha convertido en la que menos apoyos ha conseguido de las cinco que hasta ahora se han presentado en democracia. La moción no ha tumbado al presidente, pero ha marcado una distancia abismal entre el partido de Pablo Casado (PP) y Santiago Abascal, que ha aprovechado Sánchez para anunciar la paralización de la reforma del CGPJ con el fin de pactar con los 'populares'.

Resultado de la moción de censura de Vox 22 octubre Mayoría 176 votos 52 0 298 52 120

Frente a los 52 'síes' de Vox se han situado la inmensa mayoría de 298 ‘noes’ de PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, y todos los demás partidos en una jornada que se ha desarrollado sin sorpresas, ni siquiera por parte de la diputada 'popular' Cayetana Álvarez de Toledo, que se había mostrado partidaria de la abstención.

Justo antes de la votación, terminado ya el debate, Sánchez ha intervenido para celebrar que Abascal "no cuenta con más apoyos" en la Cámara que Vox y que "queda meridianamente claro" que "no tiene ni la más remota idea de qué hacer con España" salvo "arremeter contra los que no piensan" como él. Su derrota, ha dicho, "va a ser un alivio para todos", incluso para el propio Abascal: "Usted no es el salvador de España".

A continuación, se ha dirigido al PP y ha anunciado que "paraliza el reloj" de la reforma para elegir los vocales del CGPJ que presentaron como proyecto no de ley PSOE y Unidas Podemos con el fin de que el Gobierno y los de Casado se sienten a negociar sobre el nombramiento de la cúpula judicial.

03.01 min Sánchez anuncia que paraliza la reforma del CGPJ y tiende la mano al PP

En respuesta, Abascal, le ha dicho que Vox está "mejor solo que tan mal acompañado", ha acusado al presidente de "vomitar falsedades" sobre su partido durante el debate parlamentario del miércoles y ha asegurado que el dictador Francisco Franco "es su único argumento". "Usted ha pasado de profanador a necrófilo. Sin Franco no son nada".

También se ha dirigido al PP, que poco antes había anunciado su 'no' a la moción con un discurso muy duro contra Abascal, y lo ha vinculado al anuncio de Sánchez. "Ahora hemos entendido el sentido de la intervención de Casado, ha tenido que insultarnos gravemente y decir cosas que jamás esperábamos para poder negociar el reparto de los jueces".

El PP vota 'no' y Casado rompe con Abascal Precisamente, la intervención de Casado ha puesto fin a semanas de dudas sobre el sentido de su voto. Su rotundo ‘no’ y su duro discurso contra los “desvaríos” de Santiago Abascal, a quien ha acusado de "desleal" al partido que "le dio trabajo durante 15 años", le ha valido para reivindicarse como líder de la oposición, la alternativa “moderada”. Casado ha marcado así todas las distancias con el partido con el que gobierna en tres comunidades autónomas: “No somos como ustedes”. 01.06 min Casado anuncia que votará "no" a la moción de Vox En su turno, Casado ha coincidido con la oposición en que la moción iba dirigida a "suplantar al PP" y ha dicho que "el tiro le ha salido por la culata". "Vox es el sueño del nacionalismo y el salvavidas de Sánchez", que "hoy sale en volandas sobre los hombros de los diputados" del partido de Abascal: "En esta coalición que dice querer censurar, está también Vox". La de Casado ha sido una intervención “brillante” para el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que ha alabado el discurso junto con la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, durante su turno de intervención este miércoles. El vicepresidente ha dicho que hay abierta una "guerra civil" entre el PP y Vox y, aunque ha ensalzado en varias ocasiones el discurso de Casado, ha dicho que llega "tarde". A continuación, ha advertido a PP y Ciudadanos: "Dieron oxígeno al monstruo y ahora el monstruo les está devorando". Por su parte, Casado le ha vuelto a instar a "dimitir" tras repasar la situación judicial de Iglesias por el caso Dina y la financiación de Podemos. Ha equiparado la "radicalidad" y el "revanchismo" de Podemos y de Vox: "No tenemos derecho a reabrir una historia de reconciliación que asombró al mundo", Con el discurso y el ‘no’ de Casado, PSOE y Unidas Podemos se han marcado un tanto político -el PSOE llevaba días instándole a votar contra la moción-. Ambos, y el resto de partidos de la mayoría de la investidura han salido reforzados en su meta de aislar la “ultraderecha”, como han reivindicado en varias ocasiones.