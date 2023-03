"Vengo a culminar lo de ayer". Con estas palabras el candidato a la Presidencia del Gobierno en la moción de censura, Ramón Tamames, ha entrado al Congreso de los Diputados en la segunda y última jornada en la que ha reprendido a los líderes políticos por hacer de la moción un "mitin espurio". "Esto no es una sesión parlamentaria, esto es un mitin preparatorio para las elecciones. Buscan ustedes la división y la separación y eso no es correcto", ha espetado a los diputados, para lamentar que se haya vuelto "a las dos Españas, otra vez".

"Lo que acabamos de ver es una exacerbación de las capacidades de poder criticar, pero dirigiéndose a lo peor de cada cosa, atacando principios fundamentales de la convivencia y creando una situación de amigo-enemigo y para acabar con una situación de las dos España otra vez, no las de Goya simplemente, peores que las del 36 incluso", ha denunciado.

El economista y expolítico del PCE ha contestado este miércoles a todos los grupos después de que rehusase hacerlo en una primera jornada en la que se le vio incómodo en el escaño del líder de Vox, Santiago Abascal, desde donde dio su discurso inicial como candidato. Una intervención en la que olvidó mencionar el objetivo principal de la moción: pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la convocatoria anticipada de elecciones, a pesar de que así lo llevaba escrito en su texto. Llamó Tamames a un pacto nacional para, entre otras cosas, evitar el "sobrepeso nacionalista" en el Parlamento. Un Parlamento que ha reivindicado "para hablar y no para dar gritos" y en el que esperaba encontrarse "más puntos de coincidencia que de controversia".

Vuelve a llama a "resucitar algo de consenso"

Tamames, que se quejó este martes de los largos discursos de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz y que ha acusado a los diputados en general de falta de conocimiento sobre la historia de España, ha vuelto a instar a "resucitar algo del consenso" que, a su juicio, existía antes en la política española. Y también ha repetido las críticas al Gobierno de Sánchez: "Se han contagiado el síndrome de La Moncloa. Se piensan que lo hacen muy bien y no es así". Les ha invitado por ello a darse un paseo y comprobar que "no son acogidos con entusiasmo".

En un corto discurso de algo más de 20 minutos, ha acusado al Gobierno de "utilizar" a las mujeres "como si fueran moneda de cambio" y ha evocado a la reina Isabel la Católica, que en siglo XVI "ya tenía más poder que el propio rey".

El profesor ha intervenido por última vez en esta moción, que se vota este miércoles y que está abocada al fracaso porque solo contará con el voto a favor de Vox. El PP ha argumentado este miércoles su abstención: "No votamos a favor de la moción por respeto a los españoles y no votamos en contra por respeto al señor Tamames", ha dicho la portavoz parlamentaria 'popular', Cuca Gamarra.

Ha utilizado este turno de réplica a los grupos para contestar brevemente a todos los portavoces parlamentarios. Al PP le ha dicho que "no apoyar la moción es un error" porque eso supondría convocar elecciones, y con ironía ha contestado a Patxi López dándole el consejo de que no se "excite" tanto para que "no le dé un infarto".

No ha hecho mención alguna a Unidas Podemos y sí varias a los partidos independentistas y nacionalistas, entre ellas al portavoz del PNV, Aitor Esteban, al que ha advertido de que el día en que se transfiera al País Vasco la caja única de la Seguridad Social "estaremos totalmente vencidos". A Junts le ha contestado con humor para decir que, como decía Pau Gasol, "Cataluña es un pedazo de España".

00.52 min Tamames reprende al Congreso: "Esto no es una sesión parlamentaria, es un mitin. Buscan la división"

Ha provocado risas cuando ha dicho que no compartía las visiones de la CUP, aunque le ha visto puntos de interés, como tampoco ve puntos de unión con EH Bildu "por razones obvias".

No le ha gustado la intervención de Íñigo Errejón, de Más País, con cuyo padre -ha señalado- mantuvo cierta amistad: "Pensaba que había entrado en una fase de mayor racionalidad, tiempo tiene porque es muy joven". Y de "interesante" ha calificado el discurso de Inés Arrimadas dejando un interrogante en el aire sobre si Ciudadanos será capaz de mantenerse a flote en las elecciones, mientras que de Teruel Existe ha destacado que las palabras de Tomas Guitarte son "defendibles".

"Para mí esta sesión será imborrable", ha concluido el economista, que ha reconocido que "España es un país muy difícil de gobernar". Ha cerrado su discurso defendiendo una moción que le ha llevado de nuevo a un Congreso. A su juicio, no ha resultado "ociosa" y ha servido para "contraponer ideas".