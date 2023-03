8:31

"Lo que no se puede entender es que Núñez Feijóo no venga al Congreso de los Diputados, dice que es una pantomima y sin embargo se abstiene [...] utiliza una posición digamos a la gallega, no se sabe si va o si viene, no dice que no a que Ramón Tamames sea presidente del Gobierno de España, me parece una postura incomprensible", señala Bal.