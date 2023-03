La segunda sesión de la moción de censura de Vox ha arrancado este miércoles con la intervención del PP, aunque en su discurso, la portavoz 'popular' Cuca Gamarra, apenas ha hecho mención al candidato propuesto, Ramón Tamames, y se ha centrado en sus críticas al Gobierno de Pedro Sánchez.

"No estamos ante una censura a Sánchez, sino ante un regalo a Sánchez. Le han regalado una cortina de humo para tapar unos días sus escándalos, y eso que nunca un presidente mereció tanto ser censurado", ha señalado Gamarra. "Son las urnas las que dirán 'no' a Sánchez y a todo la que el 'sanchismo' supone", ha insistido, y le ha pedido convocar elecciones inmediatamente para ahorrarse "meses agónicos" de un "Gobierno en descomposición": "Váyase con dignidad, sabe que su tiempo se ha acabado".

El PP, como había anunciado, se abstendrá en la votación, lo que la portavoz de la formación ha justificado así: "No vamos a votar a favor de esta moción por respeto a los españoles y no vamos a votar en contra por respeto a usted, señor Tamames". "Esta no es nuestra moción, este no es nuestro Gobierno, cualquier actitud que no fuera la abstención estaría vulnerando los principios del PP y además abonaría esta teoría de bloques que nosotros rechazamos", ha afirmado.

“Cuca Gamarra: "No vamos a votar a favor de esta moción por respeto a los españoles y no vamos a votar en contra por respeto al señor Tamames" https://t.co/uT7pACqShw#LaMociónEnRTVE #MociónDeCensura pic.twitter.com/64MNbuKUdG“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) March 22, 2023

Gamarra se ha desmarcado de Vox para reivindicar al PP como un partido "sin ataduras, sin compromisos ajenos a nuestro ideario" y ha tachado la moción de "ociosa", planteada como un "acto de propaganda electoral", un "mitin pagado por todos los españoles", y para la cual el Congreso "no es el lugar".

Responde así indirectamente al líder de Vox, Santiago Abascal, que en su intervención del martes llamó al dirigente 'popular' Alberto Núñez Feijóo a "votar juntos" en la moción y le pidió abandonar "cálculos electorales" y "miedos". "En democracia no se pueden confundir los deseos con las realidades", ha contestado Gamarra, indicando que no hay una mayoría alternativa suficiente a la actual como para que tenga éxito la moción.