El PSOE estaría en condiciones de mantener sus principales gobiernos autonómicos tras las elecciones del próximo 28 de mayo, con la excepción de Cantabria -que copreside con el PRC-, en unos comicios en los que el PP pasaría a ser el partido más votado en la Comunidad Valenciana, Aragón, La Rioja, Murcia -donde ya gobierna- y Cantabria, pero solo en esta última tendría opciones matemáticas de convertirse en alternativa de gobierno, pactando con Vox.

No obstante, los números están muy igualados en comunidades como Aragón y La Rioja, que en la actualidad gobierna la izquierda, al igual que en Cantabria, donde dependiendo del desempeño final de los partidos en las urnas, las mayorías se juegan en un pequeño porcentaje de votos.

Es la imagen, muy panorámica en algunos casos e imprecisa en otros, que arroja la encuesta preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) (ver estimaciones de voto en pdf), publicada este jueves 11 de mayo, en la víspera del arranque de la campaña electoral para unos comicios que abren un año clave de elecciones y que culminará con las generales, previstas para final de año.

Salvo estas novedades, la institución dirigida por el exdirigente socialista José Félix Tezanos no pinta cambios sustanciales, al menos en cuanto a los presumibles ganadores. El PSOE seguiría siendo la fuerza más votada en Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha (donde podría reeditar la mayoría absoluta) y Extremadura (donde la perdería pero sumaría con Unidas por Extremadura, la coalición que integran Podemos, IU y Alianza Verde).

El PP, en cambio, seguiría siendo la formación más votada en la Comunidad de Madrid, donde Díaz Ayuso podría mejorar sus resultados de 2021, y pasaría a serlo en Murcia, donde podría mantener el gobierno, apoyado de nuevo en Vox. En Navarra, UPN sería la fuerza más votada, como lo fue Navarra Suma en 2019 cuando concurrieron en coalición este partido, el PP y Ciudadanos, pero la socialista María Chivite podría reeditar su gobierno de coalición con Geroa Bai y Podemos, contando con el apoyo tácito de EH Bildu.

También es reseñable que Ciudadanos desaparecería de todas las cámaras autonómicas que votan en estas elecciones, y que Vox lograría presencia por primera vez en Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias y La Rioja, y que sería clave para las opciones del PP de gobernar en todas las regiones, salvo la posible excepción de la Comunidad de Madrid. Por su parte, Unidas Podemos podría entrar por primera vez en el Parlamento de Cantabria, y emerge como socio clave en Extremadura.

Comunidad de Madrid: Ayuso, cerca de la mayoría absoluta

La encuesta preelectoral del CIS no duda en que Isabel Díaz Ayuso será la ganadora de las elecciones, pero no garantiza su mayoría absoluta. El CIS estima para el PP un 45,2% de los votos y una amplia horquilla de 61 a 70 escaños, cuando la mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid está en 68 diputados. Aunque no llegara por sí misma, Ayuso podría gobernar pactando con Vox, que obtendría entre 8 y 10 escaños, según la encuesta.

En esta comunidad, Más Madrid sería quien lideraría la oposición (21,4% de los votos, 29-30 escaños), mejorando Mónica García el resultado del socialista Juan Lobato (17,3%, 19-26 escaños) en cualquiera de las horquillas posibles. En la Comunidad de Madrid, Unidas Podemos salvaría su representación, con el 6,6% de los votos (necesita más de un 5% para optar al reparto de escaños, y la estimación oscila entre el 5,2 y el 6,9%), con 8-10 diputados para la formación de Alejandra Jacinto.

En cambio, el CIS deja en el aire la Alcaldía de la capital de España para el 'popular' José Luis Martínez Almeida, que sería el más votado pero al que no da por seguro que pueda gobernar.