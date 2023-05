El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) pronostica una victoria del PSOE en las próximas elecciones municipales del 28 de mayo con el 31,7% de los votos en el total nacional frente al 27,3% del PP, una diferencia de 4,4 puntos.

La encuesta preelectoral del CIS, publicada la víspera del arranque de la campaña de las municipales y autonómicas del 28M y podría dar pistas del sentir de la calle de cara a las generales de fin de año, sitúa como tercera fuerza a las candidaturas de Podemos IU, En Comú Podem y resto de marcas municipales, que obtendrían el 7,9% en estimación de voto.

Vox se quedaría como cuarta fuerza con el 6,8% y Ciudadanos, que en 2019 logró un importante peso municipal (gobernando en el PP algunos ayuntamientos clave, como el de Madrid), caería con fuerza y podría desaparecer de algunas localidades, con un 1,7% de votos (en muchos ayuntamientos los partidos no obtienen representación si no superan la barrera del 5%).

Almeida ganaría pero se le podría complicar la investidura en Madrid

En Madrid, los resultados de la encuesta no garantizan que el alcalde, José Luis Martínez Almeida (PP), pueda revalidar un segundo mandato. Pronostican que tendrá una victoria arrolladora respecto al resto de candidatos con una horquilla de entre 21 y 23 concejales. Sin embargo, no tendría mayoría absoluta (29) y necesitaría a Vox, que lograría entre cuatro y cinco ediles. En el mejor de los casos para ambos, la suma de sus concejales ascendería a 30 y Almeida podría ser investido de nuevo, pero el peor escenario pronostica que alcancen 25 ediles.

En este caso, Almeida podría depender de Ciudadanos, que se encuentra en la cuerda floja y que obtendría entre cero y tres concejales. Para no quedarse fuera del Ayuntamiento, la candidatura de Begoña Villacís necesitaría superar la barrera del 5% de votos, y su horquilla según el estudio del CIS está ahora mismo entre el 3,1% y el 5,6%.

Entre el resto de partidos, Más Madrid caería a segunda fuerza con entre 13 y 18 concejales, seguido de PSOE, que con la candidatura de la exministra Reyes Maroto podría igualar o mejorar su representación con entre ocho y once concejales. Y Unidas Podemos, que en 2019 decidió no concurrir contra Manuela Carmena (Más Madrid), podría no obtener representación ya que el CIS prevé que obtenga entre cero y cuatro concejales.