La campaña electoral del 28M ha cruzado su ecuador y este fin de semana los partidos echan el resto con los líderes repartidos a lo ancho de todo el territorio nacional. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han reservado para este sábado y domingo los mítines centrales de PSOE y PP y los dos lo harán en la misma ciudad, Valencia, una de las joyas de la Corona en estas elecciones. Salvo sorpresa, el presidente del Gobierno y líder del PSOE no va a mencionar a Bildu ni la polémica por sus listas y, también salvo sorpresa, el presidente del PP volverá a hablar del tema, hilo conductor de la primera semana de campaña del PP en cada rincón de España.

Sánchez dio por zanjado el 'tema Bildu' a mitad de esta semana cuando la formación abertzale decidió que los siete candidatos con delitos de sangre de sus listas renunciasen. Horas después de ese anuncio Sánchez y Feijóo se enfrentaron en un durísimo cara a cara en el Senado en el que el socialista acusó directamente al PP de "usar" a las víctimas de ETA y de estar "desesperado" en esta campaña, y el 'popular' le dijo que era "más generoso con los verdugos que con las víctimas". Al día siguiente Sánchez aprovechó la pregunta de EH-Bildu en la sesión de control para echarles en cara su "equivocación con las listas" e instarles a un "mensaje rotundo de perdón". A partir de ahí los decibelios han ido bajando por parte de casi todos y este fin de semana es clave para saber si Bildu sigue estando en el centro o se va disipando la polémica.

El PSOE ha querido claramente sacar del foco este asunto y Sánchez no lo ha mencionado en sus mítines en los últimos días, mientras que Feijóo sí introduce el asunto en su campaña. Este mismo viernes el presidente del PP insistía: "Lo único que le importa (a Sánchez) es tener cinco votos de Bildu para intentar mantenerse en el Gobierno de España". "España no está en venta, no se arrodilla y no necesita un partido con terroristas", añadió.

Ayuso rompe el argumentario del PP y apuesta por la ilegalización de Bildu Pero la polémica con la formación de Arnaldo Otegi ha dado un nuevo giro que supone una clara discrepancia en la posición del PP. Los 'populares' habían puesto todo el peso de sus críticas en los "pactos" del actual Gobierno con Bildu y en preguntarle una y otra vez si estos se van a "romper". Pero la conversación ha dado un giro provocado por la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, que se ha salido del argumentario oficial para instar a su partido a que impulse la ilegalización, alineándose a las tesis de Vox. Insistió en esta idea este mismo viernes en una entrevista en RNE. Ayuso defiende la ilegalización de Bildu frente al criterio del PP: "No es un pulso a Feijóo, es un pulso a Bildu" Fuentes del PP aseguran a TVE que sectores del partido miran con reserva y malestar la estrategia de la 'baronesa' del PP y el entorno de Ayuso insiste en que "se ha incurrido en un supuesto de ilegalización de la ley de partidos" y creen por ello que "hay motivos para explorar la ilegalización". Añaden que esta estrategia de Ayuso no va contra Feijóo, sino contra Sánchez y Bildu. El portavoz campaña del PP, Borja Sémper, voz muy autorizada en el PP para hablar de terrorismo por sus años de lucha en el País Vasco, aseguró que la formación abertzale "no incumple la ley de partidos" y, por lo tanto, el PP acepta "con naturalidad democrática que esté en las instituciones", aunque sí lamenta que "la gobernabilidad del país descanse sobre quienes no han abjurado de su pasado". El PP, por tanto, oficialmente no habla de ilegalización y Gamarra ha señalado que declarar o no legal a un partido es una "cuestión jurídica" que corresponde a los jueces. Trata el partido de volver a poner el foco donde ellos quieren: que Sánchez aclare "si va a mantener o no sus pactos con Bildu". Otro 'barón' de referencia, el presidente del PP de Andalucía y de la Junta, Juanma Moreno, asegura que en su partido "todos están de acuerdo en un objetivo común, que con Bildu no se debe pactar y menos después de haber incluido en sus listas a asesinos de la banda terrorista de ETA" tratando de ofrecer imagen de unidad. Feijóo hace doblete este sábado en campaña en Sevilla y Córdoba y Ayuso estará arropada por el expresidente Mariano Rajoy en Madrid y todas las miradas están puestas en los mensajes que uno y otra quieren lanzar y si cada uno insiste en sus mensajes, aunque estos sean divergentes. Vox aprovecha el río revuelto para cargar contra un PP que "dice una cosa en un sitio y otra en otro". "Ayuso dice una cosa y Feijóo la contraria", lanzó este viernes su presidente, Santiago Abascal.