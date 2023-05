El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciado este sábado que en el próximo Consejo de Ministros el Ejecutivo inyectará 580 millones de euros “para reforzar, robustecer y modernizar” los 13.000 centros de atención primaria que hay en toda España. Sánchez ha hecho este anuncio en el mitin central del PSOE para las autonómicas y municipales del 28 de mayo en Valencia, junto con el presidente valenciano, Ximo Puig y la candidata socialista a las municipales valencianas, Sandra Gómez. "Este 28M se elige entre sanidad pública o recortes", ha avisado.

La Comunidad Valenciana es una de las grandes plazas que PSOE y PP se juegan este 28M y es precisamente el escenario de los principales actos de campaña de los líderes de ambos partidos. Y no es para menos, ya que las encuestas prevén un resultado muy ajustado entre el bloque de la derecha y la izquierda. Ahora mismo, según el promedio de encuestas de RTVE.es, Puig podría reeditar gobierno con la izquierda en la región al superar en un único escaño la mayoría absoluta, pero a falta de una semana para las elecciones cualquier escenario está abierto.

“Tenemos que defender la sanidad pública y gratuita universal en nuestro país. Porque el peor enemigo del sistema nacional de salud no son los virus ni las enfermedades, son los recortes que se infligieron” durante los gobiernos de Mariano Rajoy, ha expuesto. Esa es la “lección”, ha dicho, que extrae de la pandemia y que es “el mejor homenaje” que se puede hacer a las víctimas.

Sánchez ha recordado la crisis financiera para decir que “no hace tanto, con la respuesta neoliberal, escuchamos a Rajoy en 2012 que las comunidades autónomas, todas, tenían que recortar diez mil millones de euros en gasto social”. Un 30% en educación y un 80% en Sanidad, según ha dicho el presidente.

Y ha aseverado que, “uno de los pilares que más se debilitaron con esos recortes” y también con las “privatizaciones” fue la atención primaria. Por ello, ha trasladado un mensaje de “solidaridad” con todos los profesionales sanitarios y “muy especialmente” con los de atención primaria.

Puig: "El PP se fue y desapareció la corrupción"

El presidente valenciano, por su parte, ha cargado duramente contra el PP porque “amparó la corrupción” cuando gobernaba en la Comunidad Valenciana. Ha destacado que, cuando el PSOE llegó al gobierno autonómico en 2015 junto a los partidos del Botánico, quedó “claro” que la Comunidad “no era corrupta, lo eran ellos”. “Se fue el PP y desapareció la corrupción. Y no van a volver. No pueden volver. Y el mejor antídoto para que no vuelvan es el PSOE”, ha sentenciado.

Puig ha destacado que el proyecto del PSPV es “un proyecto de recuperación, de reparación y de renacimiento” y ha dicho que pasa por tres ámbitos: “crecer mejor, la justicia social e igualdad, y la sostenibilidad”. Y ha destacado que, tras ocho años de su gobierno, “todos los indicadores económicos y sociales están mejor” que en 2015.

El presidente valenciano ha asegurado por otra parte que, en la próxima legislatura, a todos los jóvenes que acaben la universidad o una FP “se les va a dar una oportunidad de trabajo” si no encuentran un empleo. “Lo vamos a acordar desde el diálogo social”, ha aseverado. Y ha dicho que hará lo mismo con los mayores de 50 años: “Van a tener una segunda o tercera oportunidad porque nadie se puede quedar al margen”. Siguiendo con la sanidad, se ha comprometido a “desprivatizar” los departamentos sanitarios que quedan de la época del PP y ha anunciado la gratuidad de toda la educación pública desde los 0 hasta los 18 años.

“Sobre el candidato de Vox: "No podemos permitir que ningún maltratador nos represente en el gobierno"“

Por otra parte, ha dicho que “el problema más grave” en la sociedad es el “terrorismo machista”, y tras conminarse a acabar con ello, ha lanzado un dardo al candidato de Vox en la región, Carlos Flores, que fue condenado en 2002 por violencia machista contra su exmujer: "No podemos permitir que ningún maltratador nos represente en el gobierno".

Por último, ha cargado contra el PP por la campaña que ha hecho “en contra de la convivencia” por las listas de EH-Bildu con 44 candidatos condenados de terrorismo. “No sé cómo se puede querer tan poco al país diciendo lo que dicen al Gobierno en cuestiones tan absolutamente definitorias”. Su “bajeza moral y amoralidad”, ha proseguido, no la podrá “entender nunca”. Y ha zanjado que el PSOE está “con todas las víctimas”.