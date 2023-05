Para más de un millón y medio de jóvenes, este 28M no se celebran unas elecciones cualquiera. Son aquellos que han cumplido 18 años desde la última cita electoral, para quien esta nueva llamada a las urnas supone su primera oportunidad para votar y decidir el futuro de sus pueblos, ciudades y comunidades autonómicas.

A ellos, que componen casi un 5% del electorado, y al resto de los jóvenes, se dirigen buena parte de las medidas que han marcado la campaña y la precampaña, con permiso de las listas de Bildu. Las nuevas generaciones han recibido un inusual foco con medidas como la aprobación de la ley de vivienda, que regulará los alquileres, el descuento al Interrail o el aval público a las hipotecas, que el Gobierno ha aprobado en las semanas previas a la próxima cita electoral. Otras formaciones también han enfocado en este sector de la población sus promesas de campaña.

Los partidos, de izquierda a derecha, quieren atraer un voto codiciado y en gran parte desmovilizado, un tesoro electoral inexplorado, que acude a las urnas menos que los mayores, y que precisamente por eso quedaba hasta ahora al margen de las promesas y los mensajes en campaña.

La abstención entre los jóvenes es la más alta, de alrededor del 17% en las franjas de 18 a 24 y de 25 a 34, cuando la media es del 12,7%, según los datos del CIS de las últimas elecciones generales, las de 2019. En el último barómetro, previo a este 28M, sigue la tendencia: el segmento entre los 18 y los 24 años es el que menos claro tiene que votará y el que registra una mayor intención de abstenerse (4,7%, frente a la media de 3,5%)."El nivel de abstencionismo es tan importante que los partidos intentan captar ese voto, que al final puede decantar la balanza en algunos territorios", apunta a RTVE.es, Marta Marcos, de la consultora GAD3.

"A la juventud se le criminaliza, nos dicen 'tenéis la culpa de no votar, por eso no representamos vuestros intereses'. Nosotros hacemos la lectura al revés: los jóvenes no sienten que la política va a resolver sus problemas y representar sus intereses, entonces ¿para qué van a para que van a votar?", se pregunta Juan Antonio Báez, vicepresidente del Consejo de la Juventud de España.

Para entender si realmente los jóvenes se sienten representados en la política y hasta qué punto se implican en unos comicios como los que se celebran el próximo 28 de mayo, en RTVE.es hablamos con tres jóvenes que tienen la opción de votar por primera vez. Los tres representan todo el rango de decisión en una generación que destaca, por encima de las otras, en su "indecisión" a la hora de meter una papeleta en una urna, según Marcos. Una de estas jóvenes tiene claro a quién va a votar y a quién lo va hacer, otro piensa ir a las urnas el día 28, pero no se "traga" a ningún candidato y no sabe a quién elegirá, mientras que otro chico tiene clara su abstención como forma de voto protesta contra el actual panorama político.

De la abstención clara a "la sensación de votar por primera vez"

Isabel acaba de cumplir 21 años. Es de Murcia, estudia en la universidad en Madrid y está determinada a estrenarse como votante, por lo que ha pedido ya el voto por correo. "Creo que es responsabilidad de todo el mundo elegir quién nos lidera, quién nos representa", asegura. Aun así, considera que los políticos se podrían "actualizar un poco" para intentar llegar a su generación, "porque ahora no lo están consiguiendo, se centran más en gente más adulta". ¿Cómo? "Intentando conocernos, saber lo que nos interesa, como por ejemplo temas culturales o la educación", asegura.

Javier, de 18 años, también acudirá por primera vez a un colegio electoral. "Sí que me gustaría hacerlo por la sensación de votar por primera vez. Es mi primera oportunidad y no quiero perderla", explica. Aun así, este valenciano que está en el primer año de carrera señala que no le convence ninguno de los partidos que se presenta.

"Yo creo que lo que buscamos los jóvenes es naturalidad. Aunque no estés de acuerdo al 100% con las ideas de un partido, si tienen naturalidad y transparencia, te puede cambiar la percepción que tienes sobre ellos", asegura. Ve la estrategia de algunas formaciones, como Podemos, muy "forzada" para atraer el voto joven, recurriendo a tiktokers o influencers pero sin llegar a calar entre las nuevas generaciones. La del PSOE, en cambio, aunque es más "tradicional", también la considera más "natural" y le convence más, así como la de Vox, aunque cree que a este le sobra "épica" en sus mensajes.

Jaime también tiene 18 años, es de Madrid y estudia un grado de Formación Profesional, Forma parte de este alto porcentaje de abstencionistas en su franja de edad y no contempla en principio ejercer el voto en su primera oportunidad para hacerlo. "Mucha gente dice eso de que si no votas no tienes derecho a quejarte, pero yo lo veo distinto, veo que no votar es otra forma de quejarse".

No ve que los políticos en general intenten acercarse a los jóvenes, salvo excepciones como las propuestas sobre salud mental o las últimas medidas del Gobierno. "Puede que sea para ganar votos, pero me viene genial que hagan lo del Interrail o lo del bono cultural", reconoce. El bono cultural, una ayuda de 400 euros para gastar en cultura a aquellos que cumplan 18 años, está en boca de los tres entrevistados, que sí que lo ven como una medida en la buena dirección para responder a los intereses de los jóvenes. El Gobierno lo lanzó en 2022 y lo renovó para este año el pasado mes de marzo.