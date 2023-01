El 'popular' José Luis Martínez-Almeida no sería alcalde de Madrid ni Ada Colau, de Barcelona. Si en 2019, los partidos hubieran aceptado dejar gobernar en los ayuntamientos a la lista más votada como defiende actualmente el PP, en la capital española habría repetido mandato Manuela Carmena, de Más Madrid; y en la capital catalana hubiera sido alcalde el candidato de ERC, Ernest Maragall, que ganó por un puñado de votos a Colau.

En España hay 8.131 ayuntamientos. En alrededor de 600 -el 7%- no es alcalde o alcaldesa el candidato del partido que ganó los comicios de 2019, según los cálculos realizados por DatosRTVE cruzando los resultados electorales del Ministerio del Interior con el listado actual de los primeros ediles del Ministerio de Presidencia. En estos municipios, reside el 25% de los ciudadanos que viven en España.

El PSOE gobierna en unos 170 municipios donde no ganó (en el 29% de las ciudades donde no tiene el bastón de mando la lista más votada); el PP en unos 126 y Ciudadanos en 40. La cifra de las localidades donde ganaron los socialistas, pero donde ahora son oposición es también de unas 170, pero en el caso de los 'populares' la cifra es mayor. El PP ganó en unos 200 municipios que a día de hoy están gobernados por otras siglas. Ciudadanos también 'perdió' por el camino una docena de localidades donde fue la lista más votada.

En algunos casos no es posible saber si gobierna quien ganó por el hecho de que nadie se presentó a las elecciones. Ocurre en más de una treintena de municipios, gran parte de ellos en Navarra y por lo general de población muy reducida, que en la tabla de arriba aparecen con un guion.

Una docena de capitales no tiene como alcalde al más votado

Mediante pactos -a veces, de lo más enrevesado-, tras una ruptura o por la vía de la moción de censura: el camino a la Alcaldía tiene muchas formas más allá de la mayoría de un partido en las urnas.

Madrid y Barcelona son solo dos de los ayuntamientos a los que habría afectado en las últimas elecciones municipales de 2019 una medida como la que ahora reclama solo para las municipales el presidente del PP, Alberto Núñez-Feijóo. Una propuesta que vuelve a la palestra a las puertas de cada proceso electoral, que en 2005 también llegó a plantear el PSOE en su libro blanco para la reforma del gobierno local, y que obvia que en España la elección de alcaldes, de presidente de comunidad o del presidente del Gobierno no es directa.

Actualmente, también en Zaragoza, A Coruña, Badajoz, Tarragona, Ourense, Lugo, Palencia gobierna un alcalde o alcaldesa de una formación política que no fue la más votada tras pactos postelectorales. En Murcia, no gobierna la lista más votada por una moción de censura, y en Ciudad Real porque la primera fuerza llegó a un acuerdo con la tercera para gobernar en coalición repartiéndose los tiempos de mandato y ahora es el turno de la menos votada. En Melilla, que elige presidente de la ciudad autónoma no alcalde, tampoco gobierna la lista con más respaldo en las urnas.

En Madrid, el candidato del PP, José Luis Almeida, gobierna en coalición con Ciudadanos tras ser elegido alcalde gracias a los votos de los naranjas y Vox aunque la lista más votada fue la de Manuela Carmena. Lo mismo ocurrió en la Comunidad de Madrid. El socialista Ángel Gabilondo ganó las autonómicas de 2019, pero Isabel Díez Ayuso fue investida presidenta con el apoyo de Cs y del partido de Abascal, aunque en los comicios adelantados de 2021, Ayuso revalidó su mandato ya con mayoría prácticamente absoluta.

En Barcelona, ERC apenas sacó 4.700 votos más que Barcelona En Comú y el mismo número de concejales. Colau revalidó su mandato con el apoyo del PSC -los socialistas catalanes, con los que gobierna en coalición- y del partido de Manuel Valls, el ex primer ministro francés, frente a Ernest Maragall. A nivel autonómico, los últimos comicios de 2021 los ganó el PSC pero ERC gobierna la Generalitat porque los partidos independentistas sacaron mayoría.

El 'popular' José Luis Azcón se hizo con la alcaldía de Zaragoza, la quinta ciudad más poblada de España, con el apoyo de los concejales de Ciudadanos y Vox, aunque el partido con más votos en las urnas fue el PSOE. 'Populares' y naranjas gobiernan en coalición como en Madrid.

En las cuatro capitales gallegas solo gobierna la lista más votada, en este caso el Bloque Nacionalista Galego (BNG), en Pontevedra. En A Coruña y Lugo, gobierna el PSOE aunque el partido más votado fue el PP. En la primera de estas dos ciudades, los 'populares' ganaron por solo 410 votos, pero empataron en número de concejales con el PSOE. La socialista Inés Rey García recibió el apoyo de Marea Atlántica -que gobernaba el Consistorio desde 2015- y el BNG aunque gobierna en minoría. En Lugo, la actual alcaldesa socialista, Lara Méndez López, gobierna en coalición con el Bloque.

En Tarragona, ganó el PSC -los socialistas catalanes- pero gobierna ERC en coalición con en Comù Podem.