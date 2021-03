El socialista José Antonio Serrano es ya el nuevo alcalde de la ciudad de Murcia hasta que finalice la actual legislatura en 2023. La moción de censura presentada por PSOE, Ciudadanos y Podemos contra el alcalde popular del Ayuntamiento de Murcia, José Ballesta, ha salido adelante gracias a la suma de sus 15 votos (9 votos del PSOE, 4 de Cs y 2 de Podemos-Equo), frente a los 14 votos de los 11 concejales del PP y 3 de VOX. Se han cumplido los pronósticos sin sobresaltos, no como ocurrió en la moción de censura en la Comunidad Autónoma.

Un médico comprometido con las pedanías y la sanidad

José Antonio Serrano Martínez es doctor en Medicina y Cirugía y actual jefe de Servicio de Urgencias del Hospital Morales Meseguer. Nació en la pedanía murciana de Puente Tocinos hace 62 años, y desde muy joven ha estado ligado al PSOE. No fue hasta mayo de 2018, al hacerse con la secretaría de la Agrupación Socialista de Murcia, cuando decidió, sin dejar a un lado la medicina, centrarse en la política y además desde cero, porque la agrupación no existía. Está casado y es padre de dos hijos. Firme defensor de invertir en infraestructuras sanitarias. Le irrita el problema del transporte público y le fastidia que sus vecinos no puedan beneficiarse de todos los servicios del centro. En las últimas elecciones municipales, lideró la segunda lista más votada.