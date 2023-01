La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha admitido que la propuesta planteada por su líder, Alberto Núñez Feijóo, de que gobierne la lista más votada en los ayuntamientos debe extenderse “a todos los niveles”, también en el ámbito autonómico y nacional, y ha reconocido que, para garantizar la gobernabilidad, la propuesta “debe venir acompañada de las reformas necesarias”.

En una entrevista en La Hora de la 1 de TVE, Gamarra se ha pronunciado por esta propuesta que Feijóo presentó el lunes dentro de su “Plan de Calidad Institucional y por la Regeneración”. Un plan en el que la propuesta se circunscribe únicamente a los ayuntamientos tras unas elecciones municipales.

“Es una premisa, es un compromiso en un sentido amplio, que empieza por los ayuntamientos pero tiene una vocación de plantear que la lista más votada sea la que gobierne en las distintas instituciones”, ha asegurado. Y va en el camino de que gobierne la lista más votada “en todos los niveles” de la Administración.

Una de las dudas que surge ante esta propuesta es cómo se puede garantizar la gobernabilidad una vez se ha investido a un alcalde o presidente si éste no cuenta con mayoría en las asambleas o parlamentos.

En este sentido, ha admitido que “garantizar la gobernabilidad tiene que venir acompañado de las reformas que sean necesarias”, aunque no ha detallado cuál es la propuesta del PP al respecto. Precisamente, ha sido preguntada por la posición de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que este lunes abogó por un sistema electoral en dos vueltas como ocurre en otros países. Para Gamarra, esa propuesta “puede ir en el sentido” de lo que pide Feijóo y, por tanto, no cree que la ‘lideresa’ madrileña no respalde a Feijóo.