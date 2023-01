El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, han cargado con dureza contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por crear un “conflicto inexistente” y “manipular” sobre el plan antiaborto anunciado la semana pasada en Castilla y León y le han acusado de ser “responsable” de que la ley del ‘solo sí es sí’ haya “puesto a más de 200 agresores sexuales en la calle”: "Si quiere proteger a las mujeres, que enmiende esa chapuza”.

Feijóo y Mañueco se han pronunciado por separado en declaraciones a los medios en Fitur sobre la nota publicada este viernes por el Gobierno, en la que entiende que la Junta ha “acatado” el requerimiento del Ejecutivo respecto a un protocolo que fue anunciado la semana pasada por el vicepresidente autonómico, Juan García-Gallardo (Vox), que enumeró una serie de medidas "provida" acordadas en el consejo de gobierno autonómico y dijo después que entraría en vigor el pasado lunes de forma "obligatoria" para sanitarios (algo que no ha ocurrido).

El Gobierno cree que Castilla y León "acata" el requerimiento y "rectifica" su plan antiaborto: "No toleraremos otro intento"

Mientras que Mañueco ha desautorizado a García-Gallardo y ha recalcado que "no se va a hacer nada", el líder del PP ha criticado que el Gobierno haya creado “un conflicto inexistente” pese a que la Junta lo ha “aclarado” por la vía oral y por la escrita y ha advertido a Sánchez de que no hay “mucho tiempo que perder” y debería dedicarse a solucionar “otros conflictos internos” que tiene, ha dicho, en su coalición y con sus socios parlamentarios.

La Junta y el propio Mañueco han aclarado en los últimos días, a raíz de la polémica, que el protocolo antiaborto "no existe" porque no se van a modificar los protocolos para mujeres embarazadas, pero han dicho que sí habrá "mejoras en la prestación" sanitaria a embarazadas. Precisamente, el Gobierno en su nota añade que seguirá “vigilante” ante posibles movimientos del gobierno de la Junta para satisfacer a Vox respecto al aborto y se reserva la posibilidad de emprender acciones legales.

Feijóo considera que si Sánchez quiere hablar de Sanidad, “lo que debe hacer es incrementar el número de plazas MIR” porque “España se está quedando sin médicos”, y si quiere proteger a las mujeres, ha proseguido, le ha instado a “corregir esa chapuza” de la ley ‘solo sí es sí’ y “parar la sangría con 200 condenados que han visto rebajadas sus penas”.

También ha criticado que el Gobierno hable de la Constitución y trate de “dar lecciones a un presidente autonómico” al respecto, algo que a su juicio es “un contrasentido”.

Mañueco: "No se va a hacer nada, es una burda manipulación"

Para Mañueco, el comunicado del Gobierno este viernes significa que “renuncia acudir al Tribunal Constitucional” y, por tanto, es “la constatación de la mentira, del engaño, de la manipulación y de la sobreactuación” de Pedro Sánchez, a quien ha calificado como “un hombre sin escrúpulos” que hace “cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder”, aunque esto suponga “atacar a una comunidad autónoma”. “Ha demostrado que es capaz de arrodillarse ante quienes quieren romper la unidad de España”, ha apostillado.

Según Mañueco, el comunicado del Ejecutivo “pone bien claras las cosas”, y es que desde el gobierno regional “no se va a hacer nada” respecto al aborto: “Ha sido todo una burda manipulación”.

“Desautoriza a Gallardo: "Quien fija la posición del gobierno es el presidente, soy yo"“

Preguntado sobre las medidas que anunció García-Gallardo la semana pasada, Mañueco ha zanjado que "quien fija la posición del gobierno es el presidente". "Usted me ve a mí la cara, yo soy el presidente de la Junta de Castilla y León, usted escuchó ayer al portavoz del Gobierno, representa la voz del Gobierno de Castilla y León, no hay más que decir, no hay debate, lo que hay es una mentira, una manipulación, una sobreactuación, un engaño de Sánchez", ha insistido.

A continuación, ha asegurado que, quienes son “responsables” de esos “200 agresores en la calle” por la ley ‘solo sí es sí’ “no puede dar lecciones a nadie y menos al Gobierno de Castilla y León”, que según ha dicho “está en la vanguardia de la lucha por las mujeres”.

Y ha zanjado afirmando “Sánchez ha mentido y ha querido usar electoralmente a las mujeres”, por lo que “no es digno del cargo que representa”.