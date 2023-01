La Junta de Castilla y León implantará medidas "provida" para prevenir abortos, como un refuerzo de la atención psicológica aquellas mujeres que lo soliciten, un protocolo que permita a los padres la escucha del latido fetal, ofrecer una ecografía 4D que complemente las tres convencionales contempladas actualmente y proteger la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.

El vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Juan García-Gallardo, ha explicado el contenido de las nuevas medidas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde se han puesto en conocimiento. La sanidad pública de Castilla y León, Sacyl, contará con un protocolo de derivación a los equipos de salud mental de mujeres embarazadas "que lo requieran", según ha señalado, además de ofrecer una cuarta ecografía en el primer trimestre del embarazo para que los progenitores puedan "escuchar el latido del bebé" antes de interrumpirlo.

Se trata de un acuerdo "negociado y consensuado" con la Consejería de Sanidad y que supone el desarrollo del acuerdo de Gobierno entre PP y Vox firmado el 10 de marzo del año pasado, concretamente en lo relativo a los puntos 12 y 13 para el apoyo a las familias y la promoción de la natalidad.

"No se la va a obligar a escuchar el latido de su bebé si no quiere"

Las nuevas medidas aprobadas por instrucción del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, y que este jueves se ha comunicado al Consejo, serán de oferta obligada para el profesional, el cual "deberá decirle a la mujer que tiene esas tres posibilidades" (atención psicosocial, latido fetal y ecografía 4D), mientras que su uso o no será una decisión voluntaria de la mujer. "No se la va a obligar a escuchar el latido de su bebé si no quiere", ha recalcado García-Gallardo.

En concreto, se garantizará la atención psicosocial a todas las madres "que así lo requieran" a través de un psicólogo de Sacyl, una atención que será voluntaria para las mujeres, pero "imperativa para los profesionales", que deberán ofrecer tanto esta como el resto de medidas adoptadas por la Administración autonómica.

El objetivo, según ha afirmado, es que "tengan todo el apoyo para afrontar el embarazo en las mejores circunstancias y se sientan acompañadas", a fin de que puedan escoger entre la decisión "natural y propia" de seguir con el embarazo y la "tragedia social" del aborto, la cual deja "una huella en las mujeres" e implica "un drama".

La Administración autonómica brindará la asistencia psicológica que precise la embarazada en la esfera emocional, mediante el acceso a la atención por un psicólogo clínico, según ha explicado, para lo que se establecerá un procedimiento de derivación desde Atención Primaria a los equipos de salud mental para la atención preferente de las personas que lo requieran.

Tanto García-Gallardo como el portavoz de la Junta, Carlos Fernández-Carriedo, han subrayado que se reforzará la asistencia psicológica dentro del sistema público de salud de la Comunidad para que las embarazadas que lo soliciten reciban una "atención preferente".

En este sentido, Fernández Carriedo ha aclarado que la dotación económica para poner en práctica este servicio dependerá "en gran parte" de su utilización, ya que a priori resulta "difícil de cuantificar". "Es importante dar un servicio adecuado más allá de su coste", ha recalcado el portavoz, quien ha insistido en que se llevará a cabo un "refuerzo" de la atención.