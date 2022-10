El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves las enmiendas a la totalidad a la reforma de la ley del aborto presentadas por PP y Vox, así como el texto alternativo de Cs por lo que la norma impulsada por el Ministerio de Igualdad seguirá su camino parlamentario que será por la vía de urgencia.

Las enmiendas de PP y Vox han sido rechazadas por 199 votos en contra, 142 a favor y 4 abstenciones, mientras que la de Ciudadanos ha recibido tan solo 14 apoyos.

En este debate parlamentario varios diputados han condenado los hechos de este domingo en el campus de la Universidad Complutense en Madrid, donde varios residentes de un colegio mayor profirieron gritos e insultos machistas a las estudiantes de otro colegio. "Putas, salid de vuestras madrigueras como conejas, sois unas putas ninfómanas, os prometo que vais a follar todas en la capea, ¡vamos Ahuja!", gritaban los jóvenes.

De hecho, la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha defendido el proyecto de ley para reformar el aborto, ha iniciado su intervención mostrando su repulsa a estos hechos, que ha calificado de "cultura de la violación y terrorismo sexual", mientras que la diputada del PSOE Susana Ros ha dicho: "Basta ya de machismo, de insultos y de violencia contra las mujeres".

"¿ Qué piensan que ocurre cuando un país no garantiza el derecho al aborto ? ¿Creen que se deja de abortar? No. Prohibir o dificultar el derecho al aborto no hace que desaparezca, sino que p one en riesgo la vida de las mujeres ", ha subrayado la ministra de Igualdad, que ha defendido en la tribuna del Congreso el proyecto para reformar la ley del aborto.

Vox niega el derecho a abortar y ve una "salvajada" eliminar el permiso paterno

Desde Vox, Lourdes Méndez ha defendido que nunca puede considerarse un derecho el matar a un ser humano y que el hecho de que desaparezca el permiso paterno para que las chicas de 16 y 17 años puedan abortar es una "verdadera salvajada".

"Si no defendemos al mas indefenso, si no hacemos lo posible para que esas vidas no sean destruidas en el vientre de su madre, qué es lo que hacemos aquí?" ha destacado Méndez, quien ha acusado al "feminismo radical" de perjudicar no solo al "no nacido" también a la mujer porque la deja desprotegida.

Méndez ha insistido en acusar al Gobierno de legitimar "el libertinaje sexual y la pedofilia", palabras duramente criticadas, entre otras por la diputada de ERC Pilar Vallugera, y Sofía Fernández (UP) que han pedido a la presidencia de la Cámara que tome medidas.