La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha aseverado que “uno de los pilares” de la futura ley del aborto "tiene que ver con que la red pública (de hospitales) sea la de referencia” en las interrupciones voluntarias del embarazo, puesto que actualmente el 85% de estos procedimientos se dan en centros privados.

Montero se ha pronunciado así en una entrevista en Las Mañanas de RNE el mismo día en que el texto de la futura ley vuelve en segunda vuelta al Consejo de Ministros. La norma prevé que las mujeres que lo deseen puedan abortar en su centro hospitalario público más cercano, elimina el consentimiento paterno para las mayores de 16 años y el plazo de reflexión, regula el derecho de objeción de conciencia, establece bajas por menstruación incapacitante y preparto o la gratuidad de la píldora del día después.

La ministra ha destacado que era “esencial” y “urgente” garantizar que la red pública de hospitales sea la de referencia, pero también ha destacado los avances en la garantía del derecho a la salud menstrual, a la salud sexual íntegra o a las relaciones basadas en el consentimiento.

Respecto a la objeción de conciencia de los médicos, ha asegurado que la ley “garantiza por supuesto” ese derecho y ha asegurado que “es compatible con el de todas las mujeres a interrumpir el embarazo”. La ley, ha apuntado, “regulará que todo el personal sanitario que quiera ejercer su derecho a objeción de conciencia pueda hacerlo” pero también garantizará que en los centros públicos “siempre haya personal disponible y que el derecho a la objeción de conciencia no entre en colisión con el de las mujeres”.

Critica al CGPJ por no tener su informe: "No ha hecho su trabajo"

El texto de la norma no cuenta todavía con el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ni de Consejo Fiscal, algo que la ministra ha criticado. “El CGPJ no ha hecho su trabajo y no ha cumplido con la ley que establece los plazos para estos informes”, ha aseverado. Ha asegurado también que, si “hace su trabajo”, el Gobierno incorporará el informe al expediente de la ley, pero ha advertido de que “no se puede paralizar una ley fundamental para las mujeres porque el CGPJ ha decidido no hacer su trabajo”.

Además, aún sigue pendiente de resolución el recurso que hay interpuesto en el Tribunal Constitucional contra la actual ley del aborto. “Este es uno de los motivos que nos lleva a entender que, con urgencia, tenemos que garantizar el acceso efectivo” a la interrupción voluntaria del embarazo y a garantizar “los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”.