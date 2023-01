Desplazarse a otra provincia para abortar

En 2021 hubo 12 provincias en las que ningún centro -ni público ni privado- notificó ninguna interrupción voluntaria del embarazo, además de Ceuta y Melilla. Las mujeres de Jaén, Huesca, Teruel, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Ávila, Palencia, Segovia, Soria, Zamora, Cáceres y de las ciudades autónomas que abortaron tuvieron que desplazarse forzosamente a otras provincias.

Según las estadísticas de Sanidad, se encontraron en esta situación 4.319 mujeres en 2021. Desde que entró en vigor la ley de plazos, han sido casi 50.000 [45.000 en la primera década de implantación] las que han tenido que desplazarse fuera de su lugar de residencia, pero las cifras podrían ser incluso mayores porque no todas las provincias que notifican abortos hacen todas las intervenciones.

Ocurre, por ejemplo, en provincias o islas donde solo se ofrece el aborto farmacológico, indicado para las primeras semanas. Hacen abortos pero no todos, de manera que el resto de mujeres son también derivadas, pero no se puede saber el número porque las estadísticas de Sanidad solo reflejan el número de mujeres que abortan por provincias, no dónde lo hacen o el número de I.V.E. que se hace en cada lugar y centro.