El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha culpado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de “inmiscuirse” y “dar instrucciones” al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para frenar el protocolo antiaborto pactado por ambos partidos en la región. Aún así, descarta que Vox vaya a salir del gobierno de la Junta: “En ningún caso nos planteamos romper el gobierno”.

En una entrevista en TVE, el diputado de Vox ha dicho que su partido sigue “esperando” que el acuerdo entre su formación y el PP en la Junta de gobierno, que se anunció en rueda de prensa conjunta, “se plasme”.

A su juicio, la “polémica” solo empezó cuando “los medios de izquierdas” empezaron a “presionar” al PP la semana pasada. Y cree que esa polémica “se está alargando innecesariamente” porque “el PP tiene miedo a lo que puedan decir de ellos y les critiquen los medios de izquierdas”. “Tarde o temprano el PP tendrá que decidirse (sobre dicho protocolo), pero seguimos en conversaciones con ellos”, ha añadido.

Espinosa ha criticado que Feijóo, “que dice que deja hacer a sus presidentes autonómicos y que no se inmiscuye”, está “todo el día dando instrucciones”. Y dice que, si él o el portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, que es “portavoz de ese giro a la izquierda” del Partido Popular, “no se hubieran pasado el fin de semana dando instrucciones al presidente de Castilla y León, hoy no estaríamos hablando de este tema”.

Que el PP gobierne con el PSOE “si es lo que quiere”

Preguntado por la posibilidad de que Vox salga de la Junta (algo con lo que amenazó hace unos días el secretario general de este partido, Ignacio Garriga), Espinosa ha dicho que “en ningún momento” se lo están planteando.

En este sentido, ha asegurado que el PP dijo este miércoles que “se abría a un gobierno con el PSOE”, y el PSOE ofreció apoyo al Partido Popular para gobernar en solitario en la región si establecía un “cordón sanitario” a Vox: “Pues muy bien, si es lo que quieren, háganlo”. En este sentido, ha advertido de que “si el PP no quiere gobernar con Vox, le queda la alternativa de gobernar al PSOE pero hace falta que lo explique a los votantes”, y duda que éstos lo entiendan.

Por último, ha dicho que no hay una “fecha exacta” pactada para la entrada en vigor del protocolo antiaborto, pese a que el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, anunció que entraría en vigor el pasado lunes (y no solo ha sido así, sino que el PP dice que dicho protocolo “no existe”). Lo “natural” habría sido, considera, que se hubiera emitido la instrucción a los sanitarios “en un par de días” tras ser aprobado, y ha dicho que no se trata de un “protocolo antiaborto” sino que las mujeres embarazadas “tengan acceso a la nueva tecnología”.

El portavoz de Vox dice que todavía siguen hablando con el PP y “confían” en que “cumplan con su palabra”. De no hacerlo, se plantea “reevaluar en el futuro cómo se llegan a los pactos con el PP” y si se hacen “ante notario”, en el Parlamento “o en forma de ley”.