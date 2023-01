El secretario general de Vox y líder de este partido en el Parlament catalán, Ignacio Garriga, ha advertido este martes de que su partido "exigirá" el cumplimiento del acuerdo del nuevo protocolo antiaborto y medidas "provida" en Castilla y León y ha abierto la puerta a revisar la coalición en el Gobierno de la Junta: "Llegará un momento de hacer balance del cumplimiento de los acuerdos a los que se ha llegado antes de la investidura y, si no se cumplen, evidentemente debería revisarse el acuerdo y la opción de seguir o no en el gobierno".

En una entrevista en el Cafè d'idees de La 2 y Radio 4, Garriga ha asegurado que el plan antiaborto "está pactado": "Esperamos que la consejería de Sanidad emita la orden en los próximos días". Vox espera que en la orden se establezca la obligatoriedad para los médicos de ofrecer a las mujeres embarazadas la oportunidad de escuchar el latido fetal entre la sexta y la novena semana del embarazo.

Y es que Mañueco ha asegurado que no se cambiarán los protocolos de atención a mujeres embarazadas y que "no se obligará" a mujeres ni a médicos "a nada", contradiciendo así a su vicepresidente, Juan García-Gallardo (Vox), que insiste en que será "imperativo" para los sanitarios "ofrecer la posibilidad de tener información" a las mujeres. El presidente de la Junta alega que las medidas anunciadas la semana pasada van dirigidas únicamente a "mejorar" las prestaciones a embarazadas y ya ha advertido de que la Junta no amparará "coacciones", en alusión a lo que pide Vox. García-Gallardo ha reconocido recientemente que lleva sin hablar con Mañueco desde el pasado jueves.

Garriga no ha querido concretar con qué tempos trabajan desde Vox, pero ha aprovechado la ocasión para acusar al Partido Popular (PP) de "arrugarse cuando las terminales mediáticas de la izquierda presionan", tras el paso atrás del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernandez Mañueco, que ha negado ningún protocolo antiaborto. "Quiero creer que el Partido Popular son gente de palabra", ha dicho aún así Garriga.

Queda por concretar, por tanto, cómo se aplicarán las medidas que anunció el propio Gallardo el jueves pasado tras la reunión del Consejo de Gobierno: atención psicológica para aquellas mujeres que lo soliciten, un protocolo que permita a los padres la escucha del latido fetal, ofrecer una ecografía 4D que complemente las tres convencionales contempladas actualmente y proteger la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. Mientras, el Gobierno aprueba este martes un nuevo requerimiento a la Junta por una cuestión de "incompetencia", advirtiendo de que el protocolo vulnera la ley del aborto.

Este lunes, en rueda de prensa, Garriga ya advirtió de que su partido no iba a "dar ningún paso atrás ni bajar ninguna bandera" e insistió en que el acuerdo con las medidas "provida" se había alcanzado de forma consensuada con el PP. Se trata, dijo, de medidas de "sentido común" aprobadas a propuesta del vicepresidente para reducir los abortos y aseguró que el Gobierno de coalición en la región goza de "buena salud".