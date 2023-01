Ignacio Garriga: "Exigirem que es compleixi l'acord"

El secretari general de Vox i president parlamentari de Vox Catalunya, Ignacio Garriga, assegura que el seu partit "exigirà" el compliment de l'acord del nou protocol antiavortament i mesures "provida" i deixa la porta oberta a revisar la coalició al Govern de la Junta de Castella i Lleó: "Arribarà un moment de fer balanç, del compliment d'acord que als quals es van arribar abans legislatura i si no es compleixen, evidentment, s'hauria de revisar l'acord i revisar l'opció de seguir al Govern o no".

En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4 , Garriga no ha volgut concretar amb quins tempos treballen des de Vox, però ha aprofitat l'ocasió per acusar el Partit Popular (PP) d'arrugar-se "quan les terminals mediàtiques de l'esquerra pressionen", després del pas enrere del president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernandez Mañueco , i confia que el PP compleixi l'acord firmat a la regió.

Arran de la negativa d' Alberto Núñez Feijóo d'anar a la concentració per la defensa d'Espanya, la democràcia i la Constitució que es farà dissabte a Madrid , Garriga demana al líder popular que aclareixi si recolza la moció de censura de Vox : "Que s'alineï amb Vox per conformar una alternativa que Espanya". Ignacio Garriga explica que s'estan reunint amb representants de diferents partits i amb " exlíders socialistes " per trobar a una persona de consens i poder aprovar la moció de censura.

"El separatisme està més fort que mai"

Ignacio Garriga nega que el Procés català s'hagi acabat i creu que ha mutat: "El separatisme està més fort que mai. No hi ha llibertat política i a les escoles s'adoctrina". El líder de Vox alerta d'un moment d'extrema gravetat per la modificació del Codi Penal: "El separatisme té ara el poder de reformar el Codi Penal i contribueix a l’assalt del poder judicial". Garriga diu que seguiran amb el recurs d'institucionalitat de la reforma penal al Tribunal Constitucional si bé, després del canvi de magistrats" hi anem escèptics. Creiem en la independència 'entre cometes'".