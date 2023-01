Ignasi Garriga: "Exigirem que es compleixi l'acord"

Ignacio Garriga avança que revisaran si segueixen al govern de Castella i Lleó si no es compleixen els compromisos de l'acord que va fer possible l'executiu i que ara pretén tirar endavant el protocol sobre l'avortament: "Exigirem que es compleixi l'acord", ha dit. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, confia que el PP el compleixi mentre assegura que "Vox no farà ni un pas enrere amb l'acordat". El president parlamentari de Vox a Catalunya, es mostra sorprès per l'enrenou amb el protocol, ja que -diu- només volen donar informació, assegurant que la llei actual no ho fa: "El canvi d'opinió depèn exclusivament de la dona", assegura. El secretari general de Vox, nega que el PP hagi desautoritzat al partit a Castella i Lleó: assegura que "el conseller de Sanitat emetrà l'ordre en les pròximes hores". Acusa els populars d'arrugar-se "quan les terminals mediàtiques de l'esquerra pressionen", després del pas enrere de Mañueco. Nega que el Procés hagi acabat: creu que ha mutat. "El cop d'estat ara s'està teledirigint des del govern de la nació. El separatisme està més fort que mai", ha criticat. I assegura que derogaran moltes lleis si arriben al govern.