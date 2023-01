Mañueco niega un nuevo protocolo antiaborto: "No se va a obligar a mujeres ni a médicos a nada"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha negado que se vayan a introducir cambios en el protocolo de atención a mujeres embarazadas, al tiempo que ha aclarado que no se obligará "a nada" a médicos o pacientes, ya que serán éstas las que decidirán "libremente" si precisan más información.

La semana pasada, el vicepresidente de la región, Juan García-Gallardo, anunció tras el Consejo de Gobierno un nuevo protocolo 'provida' que contempla la derivación a salud mental de las mujeres "que lo requieran", una cuarta ecografía en el primer trimestre de embarazo para que los progenitores puedan escuchar el latido fetal y una ecografía en 4D antes de interrumpirlo.

Mañueco ha asegurado sin embargo, en una declaración institucional sin preguntas, que las medidas van enfocadas al fomento de la natalidad en una región, como Castilla y León, "con evidentes problemas de despoblación”, pero que de lo que se trata es de "mejorar las prestaciones" para las mujeres.

"Las medidas que se implantarán mejoran y modernizan las prestaciones y las actuaciones en la aplicación de la cartera de servicios de atención a la mujer embarazada, no se modifica la cartera de servicios del Estado básica y común para España ni protocolo de Castilla y León", ha explicado. Sobre este asunto, ha asegurado que "la voluntad de la mujer, la legislación vigente y el criterio médico seguirán operando" como hasta ahora.

Mañueco ha asegurado que no hay obligatoriedad “de nada” pese a que su vicepresidente ha asegurado horas antes que "todos los protocolos son de obligado cumplimiento para los profesionales de la Sanidad, y este también". El dirigente de Vox ha añadido a continuación el matiz de que "no es obligatorio para los médicos ofrecer la información" a las mujeres sino "ofrecer la posibilidad de tener la información". También ha asegurado que el protocolo entra en vigor hoy, aunque no se ha trasladado nada al respecto al Boletín Oficial de la Junta y médicos consultados por el Canal 24H aseguran que no han recibido ninguna instrucción.