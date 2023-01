La Junta de Castilla y León ha asegurado este domingo que tiene "plena autonomía" para aprobar cualquier protocolo que establezca mejoras en la prestación sanitaria a las mujeres embarazadas y ha pedido al Gobierno de España que se abstenga de dirigir requerimientos "vulneradores de su autonomía y sus competencias, recogidas en el Estatuto de Autonomía".



"Estamos hablando de políticas de medidas de natalidad y apoyo a la familia", ha argumentado la Junta de Castilla y León en un comunicado, después de conocerse que el Gobierno ha requerido oficialmente a la Consejería de Sanidad que se abstenga de "aprobar o aplicar" medida alguna que vulnere la actual normativa con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo.

La Junta ha indicado también que "cualquier medida de fomento de la natalidad y de apoyo a la familia" se aplicará sobre "el respeto absoluto a la ley, la libertad y los derechos de la mujer embarazada y de los profesionales sanitario", y "se garantizará la libertad y voluntariedad" para las mujeres embarazadas que lo requieran. Además, "se asegurará la aplicación bajo el estricto criterio médico, respetando la ley y respetando las recomendaciones de las sociedades científicas".

La comunidad ha anunciado que la Consejería de Sanidad enviará en el día de mañana la "adecuada contestación" al Ministerio de Sanidad y, en su caso, efectuará el oportuno requerimiento oficial. "Castilla y León ha sido siempre una comunidad pionera en la defensa de los derechos de la mujer y lo seguirá siendo, por lo que lamenta la falta de diálogo del Gobierno de España con esta comunidad leal que actúa siempre desde el absoluto respeto a la Ley", ha añadido.

El Gobierno advierte con un requerimiento a Castilla y León que no ponga en marcha el protocolo antiaborto

El PP acusa al Gobierno de "sobreactuación" y no descarta tomar acciones legales

En el escrito, la Junta ha indicado que no se descartan acciones legales contra el Gobierno, dado que la aplicación de las acciones anunciadas por parte del Gobierno "podría vulnerar el derecho de autonomía, y el legítimo ejercicio de las competencias que corresponden a esta Comunidad Autónoma". Fuentes del PP de Castilla y León han asegurado a TVE que no hay acuerdo administrativo de que las medidas se vayan a aplicar y que se va hacer respetando la ley. Han calificado, también, de "sobreactuación" la actuación del Gobierno para esconder las polémicas sobre la sedición y la Ley del sí es sí.



En esta línea también se ha expresado el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que ha acusado al Gobierno de España de mentir y de generar alarma social y ha recalcado que su Ejecutivo "no ha aprobado acuerdo alguno que limite los derechos de la mujeres ni de los profesionales sanitarios". "Lo hace para tratar de esconder su incompetencia con la aprobación de la Ley del solo sí es sí", ha escrito el presidente autonómico en su cuenta de Twitter.



"Lo hace para tratar de esconder su incompetencia con la aprobación de la Ley del solo sí es sí que reduce las condenas y pone en libertad a los agresores sexuales", ha escrito el presidente autonómico en su cuenta de Twitter. Finalmente, Mañueco ha asegurado que la ministra de Sanidad conoce desde el viernes, a través de una carta del consejero, que "no se ha tomado ningún acuerdo que vulnere derecho alguno por lo que es intolerable este ataque a un Gobierno"