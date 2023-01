El portavoz del Comité de Campaña del PP, Borja Sémper, ha afirmado este viernes que su partido no está de acuerdo con la propuesta de Vox sobre el aborto y ha advertido de que no están dispuestos "a tragar con cualquier cosa", por lo que expresará su rechazo con las medidas con las que no está de acuerdo y que se quieran "imponer".

Así se ha pronunciado en declaraciones a Antena 3 después de que el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, anunciase este jueves medidas "provida" y de fomento de la natalidad en la región, como un refuerzo de la atención psicológica a las madres embarazadas, un protocolo que permita a los padres escuchar el latido fetal, así como ofrecer una ecografía 4D complementaria, y proteger la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.

"No estamos dispuestos a tragar con cualquier cosa y el PP cuando no esté de acuerdo lo va a decir y va a rectificar las políticas que (...) consideramos que son equivocadas", ha remarcado al ser preguntado por su opinión después de que la Consejería de Sanidad de Castilla y León, dirigida por el PP, haya dejado claro que no cambiará el protocolo que existe actualmente sobre aborto por el anunciado por Vox.

A renglón seguido, el dirigente 'popular' ha añadido que "es perfectamente compatible la política de fomento de la natalidad (que desarrollan) con una política clara de respeto a la libertad de la mujer".

También se han mostrado totalmente en contra de las medidas anunciadas por Vox el Gobierno y el PSOE, que han condenado la "limitación de los derechos" de las mujeres en Castilla y León. A su juicio, las medidas antiabortistas anunciadas por Vox "pueden suponer la institucionalización en la sanidad pública de medias que coaccionarían y limitarían la libertad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos".