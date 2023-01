La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha pedido este miércoles al Gobierno de Castilla y León “garantías” de que no aplicará el protocolo antiaborto anunciado la semana pasada.

“No se trata de que contesten en los medios de comunicación, sino por los mismos medios que el Gobierno”, ha señalado en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE preguntada sobre el protocolo con medidas "provida" anunciadas el pasado jueves tras el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, en el que Vox sigue insistiendo y del que el PP se ha desligado.

Este mismo miércoles, el portavoz de campaña del PP para las elecciones de mayo, Borja Sémper, ha reiterado en una entrevista en RNE que se trata de una “cuestión inexistente” con la que se “desvía la atención” de los problemas reales de la ciudadanía.

No obstante, según Montero, “su vicepresidente y otras voces corales en su formación a nivel nacionales siguen diciendo que sí, que efectivamente había un acuerdo y que habían consensuado que se ponía en marcha una actuación añadida para que la mujer repensara la situación". Por lo que ha insistido en que la respuesta "no puede tratarse de una cuestión verbal" y ha instado al Ejecutivo autonómico a que ofrezca “garantías" de que no se va a modificar el protocolo y que lo haga en el marco del Consejo de Gobierno.