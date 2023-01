Montero pide "garantías" a CyL de que no aplicará el protocolo antiaborto

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha pedido este miércoles al Gobierno de Castilla y León “garantías” de que no aplicará el protocolo antiaborto anunciado la semana pasada.

“Su vicepresidente y otras voces corales en su formación a nivel nacionales siguen diciendo que sí, que efectivamente había un acuerdo y que habían consensuado que se ponía en marcha una actuación”, ha señalado en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE, por lo que ha instado a que el Ejecutivo autonómico ofrezca “garantías de que no es una cuestión verbal”.

En su opinión, el PP “nos tiene acostumbrados a no tener proyecto de país, pero sí una agenda oculta que no sale a la luz hasta que no se desenmascara”. “No se trata de que contesten los medios de comunicación, sino por los mismos medios que el Gobierno”, ha añadido.

La vicesecretaria general del PSOE también se ha pronunciado sobre el recurso interpuesto por la Fiscalía al auto del juez Llarena, donde pidió aplicar a Puigdemont el delito de desórdenes públicos agravados: "Lo que pone de manifiesto es que el PP mentía al decir que habíamos despenalizado cualquier tipo de malversación", ha dicho.