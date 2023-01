El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respaldado la versión del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, respecto a que no se modificará el protocolo sanitario para mujeres que quieran abortar, y ha asegurado que lo dicho por el vicepresidente de la región, Juan García-Gallardo (Vox) "no tiene interés porque no tiene competencia", además de que "no se puede coaccionar a ninguna mujer".

Feijóo se ha pronunciado por primera vez en cinco días sobre el protocolo con medidas "provida" anunciadas el pasado jueves tras el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en una entrevista en Telemadrid. Lo ha hecho el mismo día que el Gobierno ha aprobado un nuevo requerimiento a la Junta para cesar en sus medidas "provida" y ha dado un mes de plazo antes de acudir al Tribunal Constitucional por un conflicto de competencias.

El presidente del PP se ha pronunciado al ser preguntado sobre la amenaza de Vox de romper el Gobierno de coalición regional. En este sentido, ha subrayado que quien convoca elecciones anticipadas es el presidente autonómico.

Según el líder 'popular', estamos ante un "burdo intento de manipulación" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez dado que Castilla y León "no va a modificar el protocolo de atención a mujeres embarazadas" y "no puede coaccionar a ninguna mujer que quiera interrumpir el embarazo cuando está en los supuestos que la ley señala".

Insiste Feijóo en que quien manda en una comunidad autónoma es el presidente y en Sanidad, el consejero, y "todo lo demás es simplemente un comentario de tertulia y una aproximación a un posicionamiento por parte de un miembro del Gobierno que no tiene ningún interés porque no tiene competencia".

Además, ha acusado al Ejecutivo de actuar como un "agente electoral" con un requerimiento "lamentable" y "gaseoso" que se basa en "supuestos de noticias y de comentarios en una rueda de prensa cuando el presidente de la comunidad dice que no hay modificación". "Este debate le viene bien al Gobierno porque intenta confundir a la gente y no sé si a Vox le viene bien", ha recalcado.