Decenas de miles de personas, 31.000 según la Delegación del Gobierno, se ha concentrado este sábado en la plaza de Cibeles de Madrid para protestar contra Pedro Sánchez, su "Gobierno de la mentira y los pactos oscuros" y "la deriva política que ha tomado España", así como "en defensa" de la Constitución.

La concentración, convocada por más de un centenar de asociaciones y colectivos de la sociedad civil, entre ellos Foro España Cívica y la Fundación Libertad y Alternativa, estaba apoyada por el PP, Vox y Ciudadanos. Desde la organización afirman que no tienen forma de contabilizar a los asistentes, pero que "se han desbordado todas las expectativas". Nacho Trillo, presidente de Resiste España, estima que ha habido más de 500.000 personas.

Los asistentes han ocupado la plaza y las calles adyacentes portando sobre todo banderas de España o pancartas con mensajes como "Sánchez, traidor", "Gobierno, dimisión", "Separatistas, fuera de aquí" o "Democracia, sí, Dictadura, no".

Protestan por las medidas aplicadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, como la modificación del Código Penal en lo que respecta a los delitos de sedición y malversación, y denuncian que la norma se ha adaptado a los intereses de los condenados por el 'procés' de Cataluña.

"Grave erosión de las instituciones"

Bajo el lema 'Por España, la democracia y la Constitución', la protesta ha dado comienzo a las 12.00 horas y alrededor de la plaza se ha montado un escenario en el que los organizadores han mostrado su "preocupación" y "rechazo a la deriva política que ha tomado España".

"No se trata de izquierdas, derechas o centro, si no que se trata de no permanecer impasible ante la grave erosión de nuestras instituciones, el deterioro de nuestra democracia y el debilitamiento de nuestro Estado", aseguraba el manifiesto leído durante la concentración.

En este sentido, se subrayaba que "los españoles no hemos votado lo que está sucediendo", ya que el PSOE concurrió a las elecciones asegurando que "nunca sostendría la gobernabilidad en quienes desde la Generalitat acababan de articular un golpe de Estado" o que se comprometió también a "hacer de la lucha contra la corrupción y por la regeneración democrática dos de sus principales objetivos".

Por eso, en el manifiesto se ha reclamado "una España unida en iguales derechos" y se criticaba la reforma del Código Penal "por la puerta de atrás", entre gritos de "Gobierno, dimisión" de los manifestantes.