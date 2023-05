El alcalde de Valencia, Joan Ribó (Compromís) y su vicealcaldesa, la socialista Sandra Gómez, han defendido su gestión al frente del consistorio en los último cuatro años y han mostrado su intención de pactar para que haya un nuevo gobierno progresista en la ciudad tras las elecciones municipales del 28 de mayo. Lo han hecho en un debate en RTVE en el que la candidata del PP, María José Catalá, ha evitado aclarar si está dispuesta a pactar con Vox. El alcaldable de esta formación, Juan Manuel Badenas, y el de Ciudadanos, Fernando Giner, han defendido que lo importante es el programa y no las personas y los partidos, y éste último ha asegurado que no formará parte de ningún gobierno. Y tanto PP, Cs y Vox han exigido un cambio de rumbo para que la ciudad "recupere el liderazgo".

Los cinco candidatos a las municipales del 28M en Valencia que tienen representación en el Ayuntamiento han contrastado sus propuestas en un debate moderado por la presentadora del Centro Territorial de RTVE en la Comunidad Valenciana Imma Canet, sobre los problemas de movilidad urbana, vivienda, seguridad ciudadana, el turismo o la fiscalidad.

05.58 min Los candidatos a la Alcaldía de Valencia abren el debate con la vivienda, la fiscalidad y la movilidad sobre la mesa

"Mi primer objetivo es que continúe el gobierno progresista y, el segundo, tener los mejores resultados para Compromís", ha reconocido Ribó hacia el final del debate, tras lo que ha instado a Catalá a aclarar cómo piensa gobernar y con quién si accede al poder y no tiene mayoría para sacar adelante las medidas. "No se atreve a decirlo, me parece terrible. Sé que le da vergüenza", ha dicho Ribó ante las evasivas de la candidata del PP. "Que tenga claro todo el mundo que su modelo es el de Castilla y León", donde el PP gobierna con Vox, ha dicho a la ciudadanía.

En respuesta, la candidata del PP ha ironizado al decir que le "alegra" ver que Ribó la hace ya alcaldesa y ha pedido al alcalde que se encargue él de "sus pactos con Yolanda Díaz", porque la 'popular' lo tiene "claro". Al ver que no se refería a posibles pactos, el candidato de Vox, el único que se estrena en estos comicios, ha reconcido que él no lo tiene "tan claro" como Catalá. "He visto al PP decir que está dispuesto a pactar hasta con Compromís", ha espetado Badenas. Lo único que ha sacado a la candidata del PP es esta respuesta dirigida a él: "No te preocupes, que con Compromís tenemos demasiadas divergencias".

Siguiendo con posibles pactos, Gómez ha asegurado que el PSPV-PSOE "sale a ganar, a liderar y hacer fuerte un gobierno progresista", y ha mostrado su predisposición de nuevo a que "las izquierdas unan fuerzas" como en los últimos ocho años. Giner, por su parte, no se ha decantado por posibles socios y ha parafraseado a Julio Anguita al decir "programa, programa y programa". Ha reivindicado el "centro", rechazando una política de bloques, y ha abogado por llegar a "acuerdos concretos para dar soluciones a personas concretas". Ha dejado también claro que no formará parte de ningún gobierno. Cabe recordar que los sondeos, que pronostican una lucha muy ajustada entre los bloques de izquierda y derecha, prevén que Cs podría desaparecer del Consistorio. Y Badenas, por su parte, ha coincidido con él en que lo importante "no son las personas ni los partidos sino los proyectos para la ciudad".

Ribó y Gómez presumen de gestón y cargan contra la "corrupción" del PP Ribó y Gómez han formado un tándem en el que han evitado lanzarse ninguna crítica y han centrado sus dardos a la “corrupción” del Partido Popular, que gobernó la ciudad durante más de 20 años antes de que Ribó se hiciera con la Alcaldía en 2015. Han defendido los “derechos sociales” adquiridos frente a PP, Ciudadanos y Vox, que han exigido un cambio de rumbo en las políticas y una rebaja fiscal para que Valencia “recupere el liderazgo” en España y Europa. Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla... ¿Qué está en juego en las elecciones del 28M en las grandes ciudades? ROCÍO GIL GRANDE El actual alcalde ha comenzado el debate presumiendo de haber reducido "dos tercios" la "deuda heredada" del PP, de haber "acabado con las listas de dependencia" y haber impulsado "una movilidad más amable". Pero, sobre todo, se ha enorgullecido de "haber acabado definitivamente con la corrupción". Ribó, que se ha conminado a hacer de Valencia la "capital verde europea", ha reconocido que "queda mucho por hacer", pero ha dicho creer "firmemente" en que si no es con Compromís en la Alcaldía "nadie más lo hará". "Hemos llegado hasta aquí echando a los políticos corruptos del PP a la oposición", ha aseverado por su parte la candidata del PSPV-PSOE, que ha asegurado que Valencia está "indiscutiblemente mejor que hace ocho años", cuando era la "capital del paro". Y ha recalcado que en aquella época, la candidata 'popular' era consellera en el Govern de la Generalitat valenciana. Con todo, ha proclamado: "Ya no somos la ciudad de la Gürtel sino de HP, Siemens o Wolkswagen" (compañías multinacionales que han invertido en la ciudad). Todo ello, ha dicho, gracias en "buena parte" al trabajo del PSOE. 05.34 min Los candidatos a la Alcaldía de Valencia piden el voto en el minuto de oro del debate en RTVE