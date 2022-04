"Me voy pero volveré para todo lo que necesitéis, para ayudar a este proyecto en todo lo que haga falta y para apoyar a quien hoy recoge el testigo después de una trayectoria impecable". Pablo Casado dice definitivamente adiós en el PP antes de ceder oficialmente el relevo en la presidencia del partido este sábado a Alberto Núñez Feijóo. Ha anunciado que da "un paso al lado", que deja también su escaño en el Congreso y "cualquier responsabilidad del partido". Casado ha hecho balance y ha dicho que deja a Feijóo un PP "a las puertas de la Moncloa". Y en su despedida, ha lanzado un mensaje claro tras la guerra interna que le llevó a su declive: “Yo siempre he dicho la verdad costara lo que me costara, me enfrentara a quien me enfrentara y estoy muy orgulloso de ello”.

Ha sido una marcha discreta en un XX Congreso Nacional que no ha rendido grandes homenajes a quien ha sido su líder durante los últimos cuatro años. Un líder que siempre tuvo claro que llegaría a gobernar, y que ahora se va con el reconocimiento del que será el nuevo líder del PP, de los expresidentes del Gobierno Mariano Rajoy y José María Aznar pero sin muchas menciones a su persona entre los 'barones' del partido. Tampoco se ha referido a él la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, cuya guerra mutua desató la crisis que abrió en canal al partido y que acabó tumbando a Casado al frente del PP. En cambio, la lideresa sí ha sentenciado que “este congreso es la respuesta a una crisis que nunca debió existir”.

El todavía presidente del PP ha ofrecido su apoyo a su sucesor, Feijóo, a quien ha definido como “un buen gestor y un buen amigo”: “Podrás contar conmigo, esté donde esté, para lo que necesites y en lo que pueda serte útil. Mientras, mantendré la prudencia y discreción castellana que siempre he demostrado y que un gallego como tú sabe valorar frente al ruido".

Y ha celebrado que el presidente gallego vaya a contar con la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, como su número dos al frente de la Secretaría General del PP: "Me alegra mucho saber que vas a contar con personas de mi equipo, que siempre ha sido el tuyo, igual que el tuyo también será el mío. El que te llevará muy pronto a la Presidencia del Gobierno de España".

En un cónclave que los 'populares' ven como un "reinicio" y un "reseteo" en la formación, un Congreso de la "unidad" en torno a Feijóo y de recobrar la "ilusión", como han destacado todos los dirigentes, Casado ha tardado en hacer su aparición. No ha llegado al Congreso hasta por la tarde, cuando se estaba celebrando la intervención de los presidentes autonómicos del PP, y lo ha hecho de forma discreta, recibido por Gamarra. Y no ha entrado en el plenario hasta tiempo después, justo tras la intervención del expresidente del Gobierno, José María Aznar y justo antes que la de Mariano Rajoy.

Ha llegado al auditorio, eso sí, junto con Núñez Feijóo y entre una ovación de los asistentes, que se han levantado para recibirles. Y desde allí, ha confesado lo duro que han sido las últimas semanas tras perder el apoyo de los 'barones' y de casi todo su núcleo duro. Y ha defendido que él siempre ha dicho "la verdad". No ha aclarado si se refería a Ayuso, a quien llegó a acusar de corrupción en una emisora de radio por el contrato de la Comunidad de Madrid para comprar mascarillas del que se benefició su hermano y que está siendo investigado.

"Siempre he dicho la verdad, me enfrentara a quien me enfrentara" "Yo siempre he dicho la verdad, costara lo que costara, me enfrentara a quien me enfrentara, y puedo decir que estoy muy orgulloso por ello. Nunca hay que tener miedo a decir lo que se piensa, ni a hacer lo que se debe", ha dicho Casado, que posteriormente a lo largo de su discurso ha destacado en su balance de gestión la lucha contra la corrupción. El todavía presidente 'popular' ha reconocido también que, tras la última Junta Directiva del PP que convocó este Congreso Extraordinario en el que Casado renunció a presentarse, "muchos" le han preguntado "cómo estaba": "Yo os decía que he vivido tiempos mejores, pero también peores". Se ha referido al nacimiento de su segundo hijo, que fue prematuro, y su paso por la UCI: "Hace ocho años nuestra otra familia, la del PP, estuvisteis apoyándonos durante muchos meses y eso no lo olvidaremos nunca". "Un mes agridulce que empezó con un sentimiento de injusticia y acabó en profunda gratitud" Casado ha recordado que en 2018 fue erigido presidente del PP en las primeras primarias del partido. "Y con toda esa legitimidad, y solo con esa, me dirijo hoy a vosotros después de un mes agridulce, que empezó con un sentimiento de injusticia superado pronto por el de una profunda gratitud", ha aseverado. En su balance, el dirigente ha dicho que "entre todos" consiguieron una renovación en el PP, la "reconstrucción" del espacio electoral, la lucha contra la corrupción que "costó millones de votos" y el lanzamiento de una alternativa de gobierno "que ahora emerge con toda intensidad en medio de una grave crisis económica e internacional".

El presidente de la Xunta de Galicia y candidato a la presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóo (i) y el presidente saliente del Partido Popular, Pablo Casado (d).















"Juntos hemos conseguido en apenas tres años pasar de ser tercera fuerza política a ser la primera, dejándola ya a las puertas del Palacio de la Moncloa, después de una dura travesía en el desierto", ha asegurado.

Feijóo da las gracias a Casado y da detalles de su nueva Ejecutiva Después de Casado ha intervenido Feijóo, quien le ha mostrado su gratitud y "respeto" y, en un símil con las veces que el todavía presidente del PP ha hecho el Camino de Santiago, ha reconocido su "esfuerzo" por "sujetar la bandera del PP en los tramos del camino que realmente no fueron tramos llanos sino que fueron tramos de cuesta arriba de enorme dificultad". Ha sido, ha dicho, un "enorme esfuerzo de generosidad": "Gracias Pablo, gracias a ti y a las personas que te han acompañado en los momentos de extraordinaria dificultad", ha abundado. Feijóo exige a todo el PP "lealtad" y "unidad" y deja claro su objetivo: "He venido aquí para ganar y para gobernar" Feijóo ya anticipado que, al igual que Casado, en algún momento tendrá que subir a la tribuna y presentar su renuncia igual que lo ha hecho el líder del PP: "No sé cuándo, pero sé que eso va a ocurrir y espero hacerlo con la gallardía que lo ha hecho Aznar, Rajoy y Casado. A ello me comprometo". El todavía presidente gallego ha pedido a los suyos una unidad que es "innegociable" y ha asegurado que, si le ayudan a hacer una buena oposición, "habrá gobierno" del PP. Feijóo también ha prometido este viernes ante los presidentes autonómicos 'populares' que tendrá en cuenta a los territorios y que el PP debe contar con un discurso "compatible" en toda España. 00.51 min Feijóo toma el liderazgo PP: "Creo en la unidad de nuestro partido" Y en su intervención, ha avanzado detalles de su nueva Ejecutiva, en el que, aparte de Gamarra, contará como su número tres con Elías Bendodo (mano derecha de Juanma Moreno en Andalucía), que se convertirá en coordinador general del partido. Recupera así una figura que ya tenía Rajoy y que hará de enlace entre la secretaria general y los vicesecretarios. Entre otros nombres, también elige al extremeño José Antonio Monago para presidir el Comité de Derechos y Garantías del PP. El gallego ha dicho que dará más detalles de la composición de su Ejecutiva este domingo.

Ayuso elude mencionar a Casado y hace oposición a Sánchez Ayuso ha elogiado el paso de Feijóo para liderar y su figura, si bien no ha mencionado en una sola ocasión a Casado, quien le abrió las puertas en 2019 a ser candidata a la presidencia autonómica que ahora ostenta. “No nos hemos reunido solo para ganar un Congreso sino para ganar las elecciones. Confiemos en Feijóo, los españoles nos están mirando“ Al presidente gallego, le ha dado las gracias por su “generosidad”. “No podemos llegar a imaginar los sacrificios que estarás haciendo en este momento de tu vida”, ha dicho, al tiempo que el todavía presidente de la Xunta ha asentido y aplaudido. “Pero tu templanza y calidad como persona y como político te convierte en la opción que este partido necesita”, ha añadido. Eso sí, ha lanzado esta advertencia: “No nos hemos reunido aquí solo para ganar un Congreso sino para ganar las elecciones. Confiemos en Feijóo, los españoles nos están mirando, no les defraudemos”. Ayuso cree que el PP saldrá "fortalecido" de una crisis que nunca "debió existir": "Confiemos en Feijóo" En su disurso, no ha desaprovechado la ocasión para hacer oposición al Gobierno de Pedro Sánchez. "No logro encontrar un gobierno tan sectario e incompetente como el que tenemos", ha dicho, calificando al de Sánchez como un Ejecutivo "tan radical como incapaz". Con todo, la lideresa ha llamado a los ‘populares’ a no “distraerse” por “cuestiones menores” y les ha instado a “recuperar la España constitucional”. Ha asegurado que el PP saldrá "fortalecido" de este Congreso. 01.26 min Ayuso dice que no se han reunido "para ganar un Congreso", sino para "ganar elecciones": "Confiemos en Feijóo" Como Ayuso, todos los líderes territoriales del PP han elogiado las virtudes de Feijóo y le han erigido como “el líder que España necesita”. En cambio, las menciones a Casado han brillado por su ausencia, salvo por dos excepciones: la de Ana Beltrán, que ha agradecido al todavía presidente ‘popular’ su “trabajo incansable” durante estos años y la “sensibilidad” que ha tenido con su tierra, Navarra. También el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas: “Muchas gracias al presidente Casado por su entrega este tiempo al servicio del PP y de España y, en particular, al de Ceuta, porque nunca nos ha faltado tu apoyo”.