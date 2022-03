El líder del Partido Popular (PP), Pablo Casado, ha respondido este martes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que él "no ha hecho" nada de aquello que se le acusa y que se han llevado "por delante" su liderazgo al frente del partido, después de que la líder madrileña haya pedido que se expulse del partido a los que formaron parte de la campaña contra ella porque no cree "en las heridas cerradas en falso".

Así lo han señalado a RTVE fuentes 'populares' presentes en la Junta Directiva Nacional, que ha tenido lugar este martes, apenas unos días después de que estallase la mayor crisis en la historia del PP, que de momento ha desembocado en la salida de Casado de la presidencia del partido y la convocatoria de un congreso extraordinario los días 1 y 2 de abril. "Lo que no sé es cuántas Ritas Barberá quiere dejar este partido más en la cuneta y cómo pretender el respeto de los ciudadanos cuando no lo tenemos ni con los nuestros", ha enfatizado Ayuso, que ha resaltado que lo ocurrido son prácticas que nunca había visto dentro del partido.

Fuentes 'populares', por su parte, han señalado que Casado ha tomado la palabra poco después para recordar que, como ya le dijo a ella personalmente en la reunión de más de dos horas que mantuvieron en Génova el 18 de febrero, él "no ha hecho" nada de lo que se le acusa. "Isabel, ya te dije en la reunión de 2 horas y media que yo no he hecho eso que tú has dicho", ha enfatizado.

En dicha reunión, Casado negó el presunto espionaje por parte del PP al hermano de Ayuso por unas supuestas irregularidades en la adjudicación de un contrato de 1,5 millones para mascarillas durante lo peor de la pandemia y le comunicó su intención de cerrar el expediente abierto en su contra. Precisamente dicho expediente ha sido cerrado este martes por el partido de forma oficial.