El todavía presidente del PP, Pablo Casado, ha dicho lamentar “todo lo que haya hecho mal” al frente del partido pero también ha criticado la “reacción” que ha habido en su contra dentro del PP a raíz de la crisis interna: “Creo que no la merezco”. Casado ha asegurado que tiene la "conciencia tranquila" y "sin rencor" y ha prometido "lealtad" al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, “para lo que decida hacer en el futuro” si da el paso para ser el nuevo líder de la formación. Sus palabras en la Junta Nacional del PP han sido acogidas con la ovación de los asistentes, que se han puesto de pie. Feijóo, por su parte, ha dicho que anunciará este miércoles su decisión tras reunir a la Junta Directiva del PP gallego.

En su discurso, Casado ha defendido que "el PP pertenece a sus afiliados pero también es patrimonio de todos los españoles". "Por eso lamento todo lo que haya hecho mal y la situación que han sufrido durante esta semana nuestros militantes y votantes. Y también siento, tengo que decirlo, la reacción que he tenido que sufrir, que es inédita en nuestra historia democrática, y creo sinceramente que no merezco ni merecería ninguno de vosotros".

Casado: "Lamento todo lo que haya hecho mal (...) y siento la reacción que he sufrido"

Casado: "Lamento todo lo que haya hecho mal (...) y siento la reacción que he sufrido"

Casado ha dicho haber trabajado "sin descanso", por lo que ha dicho tener "la conciencia muy tranquila" y "llena de agradecimiento, sin rencor ni frustración". "Me habéis permitido estar en la historia de España, al lado de Fraga, Aznar y Rajoy. Al lado de los lideres europeos y americanos de nuestra alianza política. Y sobre todo a vuestro lado", ha aseverado.

Pese a todo, ha asegurado que "cada día al frente del partido ha sido un honor": "He sido muy feliz representando a esta gran organización porque creo que haciéndolo estaba prestando el mejor servicio a España". Ha defendido, además, que "siempre" ha "antepuesto los intereses del partido" a los suyos propios, intentando "trabajar de forma seria, leal y constructiva".

Casado se ha dirigido a los miembros de la Junta Directiva y les ha pedido lograr "un proyecto de unidad" con el que salir "fortalecidos": "Y que no dediquemos ni un minuto más a hablar de nosotros sino de lo que necesitan urgentemente los españoles". "Nuestra máxima responsabilidad es cambiar este gobierno cuanto antes y ya estamos más cerca que nunca", ha asegurado.

En concreto, Casado ha hecho “una especial mención a Feijóo” cuando ha alabado la labor de los presidentes y alcaldes ‘populares’ durante los años que ha presidido el PP: “Siempre me ha brindado su lealtad y amistad, las mismas que recibirá de mí para lo que decida hacer en el futuro”. Después, ha deseado “toda la suerte al próximo presidente del PP, mucho acierto en su empeño, todo el éxito para concitar la lealtad y el respaldo que sin duda va a necesitar”: “El mío lo tendrá el primero, desde la máxima prudencia y discreción”.

La Junta Directiva Nacional ha convocado ya oficialmente el Congreso Nacional extraordinario los próximos 1 y 2 de abril en Sevilla, donde Feijóo podría proclamarse líder del PP. Justo antes, el Comité Ejecutivo Nacional ha nombrado a la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, como coordinadora general del partido hasta el congreso de abril, y al eurodiputado Esteban González Pons para pilotar el congreso extraordinario. En una rueda de prensa posterior por la tarde, Gamarra ha confirmado que será la persona que interpele al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en los debates en el Congreso, empezando este mismo miércoles. Pons, por su parte, ha asegurado que el congreso de abril no es "de refundación, pero sí de reinicio" en el PP.

En la Junta también se han ha ratificado las dimisiones de la semana pasada, la del exnúmero dos de Casado, Teodoro García Egea, la de José Luis Martínez Almeida como portavoz nacional de la formación y la de otros tres dirigentes: Andrea Levy, Belén Hoyo y Ana Vázquez. Precisamente, Egea no ha estado presente en la cita de este martes.

Feijóo, por su parte, ha dicho a la salida: "Una vez escuche a mis compañeros, me dirigiré a mis compañeros del PP de Galicia y con ellos, y a través de ellos, a todo el PP de España y al conjunto de españoles para trasladarles mi decisión ", ha dicho. Pero también ha animado a "cualquier persona" que quiera a que tome "impulso" y se presente "sin miedo" al Congreso Nacional.

Ayuso: "Las personas que se dedicaron a destruirme deben ser apartadas"

Precisamente, el PP ha comunicado formalmente a Ayuso que ha cerrado definitivamente el expediente que abrió contra ella. El cierre del expediente lleva la firma de la presidenta del Comité Nacional de Derechos y Garantías, Andrea Levy.

Ayuso ha sido muy crítica de nuevo con lo ocurrido y, a puerta cerrada con el resto de líderes del partido (según fuentes del mismo), ha insistido: "Hay personas que no se dedicaron a trabajar sino a destruirme a mí y creo que tienen que ser apartadas". "Quiero saber cómo tenemos en la Fiscalía un asunto que quizá se alarga", ha inquirido, y ha defendido que el contrato vinculado a su hermano para traer mascarillas a la región fue "un proceso gestionado con pulcritud y honestidad".

“Ojalá se hubiera investigado con tanto detalle a Pedro Sánchez y a otros gobiernos de la izquierda como a miembros del partido, a la Comunidad o a mi familia”, ha proseguido. Posteriormente, ante los medios, ha insistido en que no se presentará al Congreso Nacional: "Tengo un compromiso con los madrileños. No puede ser que una crisis de un partido afecte a los madrileños, me debo a Madrid".

Tras sus palabras, varias fuentes territoriales han asegurado que el discurso de Ayuso en la Junta ha estado "fuera de lugar" ya que "no era el día" ni era "necesario". Otras, sin embargo, han espetado: "Si no se habla dentro de una Junta Directiva Nacional, ¿dónde entonces?".

También ha hablado este martes sobre la guerra interna en el PP el todavía vicesecretario de Comunicación del partido, Pablo Montesinos, uno de los pocos fieles que se ha mantenido al lado de Casado hasta el final. En una entrevista en RNE, Montesinos ha asegurado que en el partido "se ha vivido una operación de destrucción" y ha avanzado que dejará la política.