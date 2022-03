Toca pasar página y el PP inicia sus primeros pasos para dejar atrás al Partido Popular de Pablo Casado, quien sin embargo se mantendrá como presidente hasta abril. La de este martes es la primera fecha clave para transitar hacia un liderazgo que mantenga a la formación unida y que sane las heridas que ha dejado una guerra que empezó siendo entre Casado y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y terminó abriendo al PP en canal. Así, la Junta Directiva Nacional fijará la celebración del XX Congreso Nacional del PP para los días 2 y 3 de abril. Un congreso del que saldrá el futuro líder de la formación y ante el que todas las miradas en el partido se dirigen hacia el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, que si bien no ha anunciado aún su intención de postularse, se prevé que pueda hacerlo a partir del miércoles cuando se abra el plazo para presentar las candidaturas.

Nadie habla de otro candidato que no sea Feijóo y no se espera que el gallego tenga rival alguno en el cónclave nacional de abril. El presidente de la Xunta ha ido recibiendo en los últimos días el apoyo unánime de los barones del PP, incluso cuando Casado y su ya exnúmero dos, Teodoro García Egea, trataban de resistir y buscaban sin éxito apoyos para conservar el timón del partido.

Ayuso, que ya dijo que no se postularía a liderar el partido, dijo este domingo que Feijóo es “la mejor” opción para el PP y le ha ofrecido “toda” su “ayuda” en el proceso. El presidente gallego ha agradecido su apoyo y el de otros presidentes del PP, pero ha pedido este lunes “respetar los tiempos” y ha dejado claro que no anunciará cuál es su decisión hasta, por lo menos, el próximo miércoles, cuando se abre el plazo para presentar las candidaturas al Congreso.

Pero Feijóo ya ha avanzado que hará lo que le “pida” el partido y esta vez todo parece indicar que sí dará el paso que no dio en 2018, cuando rehusó intentar tomar las riendas del partido tras la moción de censura que acabó con el Gobierno de Mariano Rajoy. Y lo hará para sacar a flote a un PP que vive sus momentos más críticos en términos de liderazgo y estrategia desde la refundación de Alianza Popular en los años noventa.

Un PP que ahora se enfrenta, además, al dilema sobre la posición respecto a Vox, cuando toca formar gobierno en Castilla y León y los votos de Vox parecen, casi con toda seguridad, necesarios, como también en otros territorios donde gobierna el PP. Todo, además, en un momento en el que España afronta importantes decisiones respecto a la guerra en Ucrania y el PP debe ejercer su responsabilidad en la oposición, para lo que hace falta un liderazgo fuerte.

Por ahora, el partido quedará desde este martes y hasta el congreso de abril en manos de la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, que será designada coordinadora general de la formación en el Comité Ejecutivo Nacional que se celebrará inmediatamente antes de la Junta Directiva Nacional que pondrá fecha al congreso. En dicho comité se decidirá también si Gamarra es la persona que interpelará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las sesiones de control al Ejecutivo en el Congreso, labor que hizo hasta el pasado miércoles Pablo Casado.

Feijóo tiene hasta el 16 de marzo para anunciar si se presenta

Feijóo, por su parte, tendrá desde el miércoles y hasta el 16 de marzo para decidir si anuncia su candidatura al congreso extraordinario, un paso que deberá acompañar con el aval de al menos 100 afiliados del partido, según recogen los Estatutos del partido.

El eurodiputado Esteban González Pons será el que pilotará todo el proceso de primarias, en las que se espera que Feijóo no tenga contrincante. Aún así, existe la posibilidad de que quiera presentarse algún candidato más, siempre y cuando cumpla las condiciones de llevar, al menos, doce meses como afiliado y estar al corriente de pago de las cuotas del partido (aparte de contar con el apoyo de otros 100 afiliados).

Pero este escenario parece poco probable, ya que los Estatutos establecen que, con que uno de esos candidatos tenga el 50% del apoyo de los afiliados o una diferencia igual o superior a 15 puntos sobre el resto de precandidatos y hubiera sido el más votado en la mitad de las circunscripciones, será proclamado ante el Congreso como candidato único a la presidencia del partido.

Si finalmente sale elegido como nuevo presidente del PP en abril, Feijóo, que ha ganado con mayoría absoluta las últimas cuatro elecciones en Galicia, deberá decidir si compagina o no su cargo como líder del PP con el de presidente gallego. Y aunque el dirigente gallego ya ha dicho que no se trata de “elegir” entre Madrid o Galicia, todo apunta a que, con la responsabilidad de reconstruir un PP roto, no continuará como presidente de su tierra, lo que abriría también un nuevo escenario para la región.

Además, el partido necesita un liderazgo fuerte que pueda competir con Sánchez en las elecciones generales de 2023 y, en general, en el ciclo electoral que empezará este mismo año con Andalucía.

El liderazgo en el PP no es lo único que se vota en el Congreso Nacional. También se eligirá un programa y una estrategia a seguir. Habrá que definir también una oposición y, dado que Feijóo no es diputado electo, la opción más plausible es que pueda ejercer la oposición a Sánchez en el Senado, donde puede convertirse en portavoz ‘popular’ tras ser nombrado senador por designación autonómica.