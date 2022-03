Pese a la presión de los 'barones' territoriales, Pablo Casado seguirá al frente del Partido Popular (PP) hasta la celebración del congreso extraordinario en el que se elegirá a su sucesor y donde todas las quinielas apuntan al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que aún no ha dado el paso. Así lo han decidido este miércoles en un encuentro que ha durado hasta la madrugada en la sede de la calle Génova, donde el todavía líder nacional 'popular' se ha comprometido a no concurrir al mismo, que se celebrará los días 2 y 3 de abril.

Han sido más de cuatro horas de reunión, a la que han acudido la mayoría de presidentes autonómicos del PP, salvo el catalán Alejandro Fernández y los dirigentes de Canarias y Baleares, Manuel Domínguez y Marga Prohens; tampoco la dirigente madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que no estaba convocada por no ser presidenta del partido en la región. En su lugar ha asistido Pío García Escudero, que dirige el PP de Madrid desde 2018, cuando se nombró una gestora con la salida de Cristina Cifuentes.

De forma previa al encuentro, Casado y Feijóo han mantenido una reunión a solas para hablar de la situación del partido y acordar las condiciones del congreso nacional. Posteriormente, ha habido dos rondas de intervenciones de los líderes regionales y una parte de ellos ha pedido a Casado que dimita hoy mismo, mientras que el todavía presidente 'popular' se ha resistido a dejar el cargo y ha apostado por llegar hasta el martes, 1 de marzo, cuando se celebrará la Junta Directiva Nacional que convocará el congreso extraordinario. Finalmente seguirá en el cargo hasta abril.

Ha sido uno de los días más duros de la carrera política de Pablo Casado. Tras haber perdido prácticamente todo el apoyo de su partido en apenas una semana tras el supuesto espionaje al hermano de Ayuso por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato de 1,5 millones para mascarillas, el presidente del PP ha intervenido en tono de despedida en el Congreso de los Diputados. En lo que ha sido toda una declaración de principios, Casado ha reivindicado la política como "la defensa de los más nobles principios y valores", así como "el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros". "Todo para servir a España y a la causa de la libertad”, ha zanjado.

Ante su futura marcha, todos los dirigentes dan por hecho que Feijóo será su sucesor. De forma unánime le señalan como la única solución para el PP, pero fuentes de Génova y del entorno del presidente gallego a TVE han descartado que vaya a ser elegido mediante un atajo de los estatutos del partido. Según han asegurado, solo asumiría el cargo previo paso por un congreso "urgente y extraordinario", porque su compromiso con darle voz a la militancia es "inequívoco". Ya en 2018, Feijóo estuvo en la carrera por presidir el partido, tras la moción de censura que desbancó al Gobierno de Mariano Rajoy, aunque finalmente decidió no presentarse.

Los 'barones' se vuelcan con Feijóo

A su llegada a Génova, prácticamente todos los barones han apoyado al actual presidente de la Xunta de Galicia como futuro presidente del partido. El vasco Carlos Iturgaiz ha sido uno de los más claros. Ha pedido a Feijóo que "dé un paso adelante" y a Casado que "dé un paso al lado" para dejar ya la dirección del partido. También ha sido contundente el líder murciano, Fernando López Miras, que hasta ahora era uno de los hombres de confianza de Casado. A su juicio, "la solución" para encaminar la situación del partido "es Feijóo".

Los halagos a Feijóo por parte de los 'barones' territoriales han continuado tras la celebración del encuentro. Según ha señalado el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, todos han pedido al líder gallego que se presente al cónclave para ser el próximo presidente del PP. Sobre la candidatura del presidente gallego, ha recordado que obtuvo "cuatro mayorías absolutas" durante su presidencia en Galicia y tiene un "trayectoria avalada" por su gestión que "concita consenso". "Tiene un enorme compromiso con los gallegos. Tendrá que meditar y anunciarlo él", ha subrayado.

Sin embargo, el presidente de la Xunta ha evitado aclarar si se presentará al cónclave para suceder a Casado. "No voy a hacer ninguna valoración sobre ocupar una vacante que no es tal, ni voy a hacer ninguna valoración sobre la presentación a un congreso que no está convocado. Cuando se convoque, cualquier candidato podrá presentarse al mismo", ha destacado Feijóo a la salida de la reunión en Génova, para después asegurar que no adelantará su decisión hasta que ese congreso esté formalmente convocado porque, lo contrario, sería una "frivolidad".

05.47 min Feijó evita aclarar si se presentará al Congreso para suceder a Casado: "El que tiene que decidir si se presenta o no soy yo"

Incluso el propio Casado ha pedido al presidente gallego que concurra a ese Congreso, según han señalado fuentes 'populares'. El todavía líder del PP se ha quedado solo y de los 17 barones territoriales, solo una, la navarra Ana Beltrán, mantiene su apoyo. También buena parte de su grupo parlamentario e incluso la mayoría de su Comité de Dirección le han dado la espalda. En esa situación, el todavía presidente de la formación cedió el martes a las principales reclamaciones de los críticos: convocar un congreso extraordinario en el que elegir a un nuevo líder y el fin de su 'número dos', Teodoro García Egea, al frente de la secretaría general.

Pese a ello, los 'barones' territoriales han elogiado su figura. "Pablo Casado es un señor de la política y estoy convencido de que así lo reflejarán las próximas crónicas", ha recalcado Feijóo. Por su parte, el presidente del PP en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha valorado la "altura de miras" de Casado. Mientras que Moreno Bonilla ha precisado que no tiene por qué dimitir hasta el congreso extraordinario porque su cargo salió de también de unas primarias.