Unanimidad entre todos los barones del PP para que Alberto Núñez Feijóo se presente al próximo congreso extraordinario y que sea el próximo líder del partido. "Feijóo debería ser el candidato a la presidencia. Probablemente va a concitar un respaldo masivo", ha señalado el líder andaluz, Juanma Moreno, a la salida de la reunión en Génova entre el aún presidente, Pablo Casado, y los dirigentes regionales. El propio Casado ha pedido también a Feijóo que se presente, según fuentes del PP.

El presidente de la Xunta, sin embargo, no ha aclarado si se presentará o no al congreso extraordinario, que se celebrará el 2 y 3 de abril, según han acordado en este encuentro que ha durado más de cuatro horas. "No voy a hacer ninguna valoración sobre una vacante que no es tal ni sobre la presentación a un congreso que no está convocado", ha respondido a los medios el dirigente gallego, aunque ha agradecido las palabras de sus compañeros que han pedido que se presente. "El que tiene que decidir si se presenta o no soy yo", ha insistido.

Casado seguirá al mando del partido hasta que se celebre el congreso en poco más de un mes, y no se presentará al cónclave. Aunque muchos líderes querían su cabeza este mismo miércoles, el aún presidente se ha impuesto y ha acordado una salida ordenada. El PP será "un partido normalizado" hasta el 2 de abril, tal y como lo ha definido Feijóo.

Feijóo alaba a Casado: "Es un señor de la política" Antes de la reunión con el resto de barones, Feijóo se ha reunido a solas con Casado durante una hora y media. Sobre el líder 'popular' en estos últimos cuatro años, ha asegurado que es un "señor de la política" y "así lo reflejarán las próximas crónicas". Feijóo fue uno de los más críticos con Casado desde que estallara la crisis hace justo una semana, aunque este miércoles solo ha dedicado elogios al presidente del partido. Ha valorado que todos los acuerdos se hayan logrado por unanimidad, en una reunión "importante" para sacar al partido de una "situación de colapso orgánico y enorme desafección social". Otros líderes han alabado a Casado al salir de la reunión, en el peor momento de la vida política del presidente del partido. Moreno ha reconocido su "generosidad": "En la reunión nos ha escuchado y nos ha dado las gracias, le hemos agradecido los cuatro años de esfuerzo y compromiso". Casado se despide en el Congreso: "Entiendo la política desde el respeto al adversario y la entrega a los compañeros" ROCÍO GIL GRANDE