El PP tiene por delante unas semanas que son clave para recomponerse y pasar página de forma definitiva de Pablo Casado. El todavía líder de la formación se mantendrá en su puesto hasta el Congreso Nacional Extraordinario a principios de abril pero lo hará casi de manera simbólica y sin peso alguno en el partido, después de haber perdido todos los apoyos dentro del mismo (salvo un puñado de fieles). Será la portavoz parlamentaria en el Congreso, Cuca Gamarra, la que tome las riendas de la formación hasta dicho Congreso, en el que se espera que pueda salir elegido el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, que tiene poco más de dos semanas para decidir si se presenta y si hereda un PP que ha quedado muy tocado tras la guerra interna de los últimos días.

Toda transición tiene sus pasos y el primero, de cierta relevancia, será el martes. Ese día, el Comité Ejecutivo Nacional nombrará a Gamarra como coordinadora general del PP. Con ello, asumirá la gestión del partido de forma temporal y se decidirá también si se convierte en la persona que interpele al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en los debates del Congreso, algo que hacía hasta ahora Casado.

Casado seguirá siendo líder del PP hasta el congreso extraordinario de abril y se compromete a no presentarse DIANA FRESNEDA

Precisamente, Casado fue quien interpeló a Sánchez el pasado miércoles en la sesión de control, en un momento crítico para él, y lo hizo en tono de despedida, sin llegar siquiera a la réplica y entre la ovación de su partido (la propia Gamarra alabó tras la marcha de Casado su labor al frente del PP). Gamarra, por tanto, podría estrenarse frente a Sánchez un día después a ser nombrada coordinadora general, el miércoles en la sesión de control al Gobierno.

Inmediatamente después del Comité Ejecutivo Nacional, ese martes se celebrará también el la Junta Directiva Nacional, que convocará y fijará la fecha del evento más importante en el PP en el futuro más inmediato: el XX Congreso Nacional que se celebrará el 2 y 3 de abril y del que saldrá el futuro líder de la formación. Un líder que tomará las riendas en un momento difícil, con un PP en horas bajas por la guerra interna que tanto daño le ha hecho y otro partido, Vox, al acecho en todas las encuestas, del que depende en varios lugares y que puede ser su única suma para formar gobierno en Castilla y León.

La celebración de dicho Congreso correrá a cargo del eurodiputado Esteban González Pons, que será designado director del Comité Organizador del Congreso, que podría celebrarse en Sevilla, aunque todavía no hay una decisión cerrada al respecto.

El futuro del PP, en manos de la decisión de Feijóo

Feijóo ya ha dejado muy claro que no anunciaría su decisión respecto a presentarse o no hasta que no sea convocado oficialmente en Congreso. Los plazos fijados le dan de margen para anunciar su candidatura hasta el 16 de marzo, dos semanas después de la convocatoria del evento.

Es el candidato de consenso entre el partido, apoyado abiertamente por numerosos líderes territoriales y dirigentes con distintas responsabilidades y nadie espera que no concurra en este Congreso porque no hay otro nombre que suene frente a él. Ni siquiera el de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha recalcado que su “sitio” está en Madrid y que nunca quiso “sustituir” a Pablo Casado al frente del PP.

Y no hay más. Ningún otro nombre suena como posible líder del partido. Ni siquiera el de Gamarra, que no se plantea concurrir a ese Congreso. Por lo que nadie contempla que Feijóo no concurra: la alternativa podría ser un abismo. Incluso Antonio González Terol, una de las tres personas del reducido círculo que ha apoyado a Casado hasta el final, ha dicho en Twitter que trabajará por el proyecto de Feijóo.

Sin embargo, Feijóo ha ido dando señales de que, esta vez sí, a diferencia de 2018 tras la moción de censura que tumbó a Mariano Rajoy, podría estar dispuesto a liderar el partido. En los últimos días, ha dicho que haría lo que la formación le “pida”. Desde su tierra, dejó claro en un pleno que no son incompatibles Galicia con el PP (“no hay que elegir” entre ellos, dijo).

Y lo cierto es que su voz ha sido la dominante desde que estalló la crisis en el PP la semana pasada. A su petición de un congreso extraordinario se sumaron otras muchas hasta que fueron unánimes. Su figura, como él mismo ha dicho, es “previsible, seria y respetuosa”, y la mayoría cree que es lo que el partido necesita en estos momentos.

Incluso el propio Casado le ha dado vía libre y le ha pedido que se presente. Lo hizo en la reunión del pasado miércoles con los 'barones' del partido, que se produjo tras un encuentro previo entre él y Feijóo. Ese día, el presidente del PP acordó con los 'barones' seguir en el partido a modo de transición hasta el cónclave pese a que varias voces le habían pedido su dimisión inmediata, como hizo el día anterior quien fuera el número dos de Casado y su mano derecha, Teodoro García-Egea (hasta entonces secretario general).