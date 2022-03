La situación en el seno del Partido Popular (PP) sigue lejos de apaciguarse. Este martes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra aquellos que "pensaron más en protegerse" dentro del PP que en ser la "alternativa" al Gobierno de Pedro Sánchez, los mismos que a su juicio "no se han dedicado a trabajar" sino a "destruirla", por lo que ha pedido que sean expulsados del partido de forma inmediata.

"Hay personas que no se han dedicado a trabajar sino a destruirme a mí y creo que tienen que ser apartadas", ha reivindicado la dirigente madrileña, que ha evitado dar nombres concretos cuando ha sido preguntada si se refería al presidente del PP, Pablo Casado, o al ex secretario general, Teodoro García Egea. Así lo ha señalado en un duro discurso ante los miembros de la Junta Directiva Nacional, apenas unos días después de que estallase la mayor crisis en la historia del PP, que ha dejado al líder del partido, tocado y hundido. Y donde ha invitado a los miembros de la formación a hacer "una reflexión interna" para saber cómo se ha llegado a esta situación y para tomar ejemplo.

"Ojalá se hubiera investigado con tanto detalle a Pedro Sánchez y a otros gobiernos de la izquierda como a miembros del partido, a la Comunidad o a mi familia", ha denunciado Ayuso, según fuentes de su entorno a RTVE, en alusión al presunto espionaje por parte del PP al hermano de Ayuso por unas supuestas irregularidades en la adjudicación de un contrato de 1,5 millones para mascarillas durante lo peor de la pandemia.

La dirigente madrileña ha hecho hincapié en que el 4 de mayo, cuando arrasó en las elecciones de la Comunidad de Madrid, lo tenían "todo": "una izquierda contra las cuerdas, desacreditada, despojada de los efectos de su propia propaganda, pero, sobre todo, un centro derecha ilusionado, convencido y fuerte". Pero, a su parecer, "da la sensación de que algunos pensaron más en protegerse por si llegaban momentos como este que en ser la verdadera alternativa a Sánchez".

"Esto nunca se había visto en nuestra casa y que nunca se había repetido así contra un Gobierno autonómico. Nunca había visto estas prácticas y no creo en las heridas cerradas en falso. Y por eso, lo que sí que pido es que todo el que haya formado parte de esta campaña sea puesto de inmediato en la calle", ha declarado ante sus compañeros de partido.

La líder madrileña ha comparado su situación con Rita Barberá, a la que según ella el PP dejó en la cuneta: "Lo que no sé es cuántas Ritas Barberá quiere dejar este partido más en la cuneta y cómo pretender el respeto de los ciudadanos cuando no lo tenemos ni con los nuestros ", ha denunciado en el seno del encuentro, si bien posteriormente lo ha desmentido ante la prensa: "¿Se siente atacada como Rita Barberá?", le han preguntado los periodistas a su salida de la Junta, algo que ella ha negado. "No, y más después de un día como hoy donde hemos podido hablar en libertad (...) y donde hemos podido expresar opiniones", ha subrayado.

La líder 'popular' también se ha referido al que hasta hace poco era su amigo, Pablo Casado, a quien ha agradecido que "siempre confiase" en ella y ha comentado que a su salida "contará con el cariño de mucha gente". "Se hace historia y justicia con el tiempo, creo que todo acabará bien. Es un paso más en la historia del PP ", ha concluido. Por contra, el todavía presidente del PP no se ha referido a este asunto en todo su discurso, si bien ha lamentado “todo lo que haya hecho mal” al frente del partido , al tiempo que ha criticado la “reacción” que ha habido en su contra dentro del PP: “Creo que no la merezco”.

"Ni familiar, ni amigo. No encontraréis un ejemplo que me desmienta. El contrato famoso, del que se ha estado hablando en cada redacción porque había una misión encargada desde esta casa para que se supiera, fue un contrato ajeno a mí . Me enteré en la séptima planta de su existencia un año y medio más tarde. Jamás medié en él", ha sostenido.

Feijóo defiende la honorabilidad de Ayuso

La Junta Directiva Nacional se ha reunido este martes para aprobar formalmente la hoja de ruta del partido hasta el congreso extraordinario, que se celebrará los días 1 y 2 de abril, en el que se abrirá una nueva etapa en el PP y donde el favorito para liderarla es el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Precisamente el líder gallego ha defendido la honorabilidad de Isabel Díaz Ayuso y ha precisado que es un "activo incuestionable" dentro de la formación.

01.18 min Feijóo anunciará si se postula a liderar el Partido Popular el miércoles tras reunir al PP gallego

No obstante, algunas fuentes territoriales han destacado, sobre el duro discurso de Ayuso, que estaba "fuera lugar" y que "no era el día", o que "no era necesario". Si bien, otras voces han señalado que "si no se habla dentro de una Junta Directiva Nacional, ¿Dónde, entonces?".

Preguntada por una hipotética candidatura al Congreso, Ayuso ha destacado que tiene "un compromiso con los madrileños" y ha asegurado que ella no será un problema en el PP porque no está "con heridas abiertas ni con venganzas". "Que me dejen trabajar en la Comunidad de Madrid como siempre, que Feijóo presente la candidatura, dé un vuelco al partido y yo desde mi sitio que es la Comunidad de Madrid seguiré siendo un gobierno que dé respuestas a los ciudadanos", ha zanjado.