La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aclarado ahora que su hermano, Tomás, cobró 55.850 euros más IVA por una "contraprestación por su trabajo" y por sus "gestiones" para traer mascarillas a Madrid durante la primera ola de la pandemia y ha negado que se haya tratado de "comisión por intermediación", como creen en la dirección nacional del PP.

Ayuso ha explicado en un comunicado que su hermano emitió en 2020 cuatro facturas a la empresa Priviet Sportive SL, de las cuales tan solo una tiene relación con la Comunidad de Madrid. Está fechada en el 30 de junio y, por lo que ha aclarado posteriormente el Ejecutivo regional, está referida a un contrato con fecha del 1 de abril de ese año.

La presidenta no ha hecho pública la factura, pero ha señalado que se hizo bajo el concepto de "gestiones para la compra de mascarillas en China, vendidas a la Comunidad de Madrid" por un precio cada una de cinco euros, "cuando los precios en ese momento llegaban a 10,5" (en referencia a las FP3 de Biogen).

"No es una comisión por obtener el contrato de la Administración, sino el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid, que es distinto", indica. Y es que la ley prohíbe que haya interediarios y comisiones en un contrato de emergencia.

En total, hubo una primera entrega con 182.000 mascarillas el 15 de abril y otro lote de 68.000 mascarillas el 20 de ese mes, ha explicado después el Gobierno regional en una rueda de prensa.

En un momento de máxima dificultad para lograr material sanitario por la pandemia, el contrato se adjudicó por procedimiento de urgencia el 1 de abril para conseguir mascarillas FPP2 y FFP3 destinadas al ala 10 del hospital de campaña instalado en Ifema por un importe total de 1.512.000 millones de euros, IVA incluido. Fue firmado por la viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Anda Dávila Ponce de León, y publicado en el Portal de Contratación de la Comunidad el 10 de junio de ese año.

Imagen del contrato con la empresa de mascarillas con la Comunidad de Madrid vinculado al hermano de Ayuso. RTVE.es

Ayuso se ha comprometido a facilitar "el informe del secretario del Consejo de Gobierno" en el que se recoge que no la presidenta no tenía "ningún deber de abstención" en dicho contrato, tal y como ha dado a entender el líder del PP, Pablo Casado. La presidenta ha asegurado previamente que no tuvo conocimiento del contrato vinculado con su hermano hasta que no se lo dio a conocer Casado.

"Mi honorabilidad y la del Gobierno de la Comunidad están en tela de juicio" "Siempre me he negado a dar explicaciones sobre la actividad laboral de mi hermano porque nunca he interferido en ella", ha señalado Ayuso al inicio del comunicado, donde ha considerado que "quizá haya sido un error". "Pero me parece denigrante tener que aclarar las relaciones comerciales de mi hermano con una empresa por sospechas basadas en informaciones que nadie explica de dónde han salido", ha añadido. La guerra sin vuelta atrás entre Casado y Ayuso desgarra al PP ROCÍO GIL GRANDE Casado, que ha sido preguntado por ese origen de la información del hermano de Ayuso este jueves, ha dicho que recibió "datos fiscales y bancarios" relacionados con el hermano de Ayuso de un ente público. Ha negado, sin embargo, que recibiera la información de Moncloa, como señaló Ayuso. "Como la honorabilidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid y mía personal está puesta en tela de juicio por la Dirección Nacional de mi partido, me veo obligada a informar", ha justificado la presidenta.