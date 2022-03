La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido este viernes que su hermano sí cobró una comisión procedente de un contrato de mascarillas de 1,5 millones de euros, aunque ha señalado que no es ilegal y que desconoce la cantidad.

"Sé que existe esta comisión pero lo que yo no sé es la cantidad. Desde luego, lo que tengo claro es que eso no es ilegal y por tanto no le he preguntado más", ha señalado Ayuso en una entrevista en COPE a la pregunta de que si había hablado con su hermano acerca de esa comisión, que fuentes del PP cifran en 280.000 euros.

Las declaraciones de Ayuso se han producido minutos después de que el presidente del PP, Pablo Casado, le haya pedido en la misma cadena que aclare la procedencia de la comisión de su hermano para evitar sospechas sobre tráfico de influencias.

Ayuso ha afirmado que "nunca se va a poder demostrar" que ella tenga "que ver con el enriquecimiento" de su hermano: "No hay pruebas, no es verdad", ha indicado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

“Si le ha adelantado dinero a este empresario no lo se, no es ilegal, no hay nada ahí, eso se hace constantemente. Lo ilegal es si yo intervengo para que se le dé un dinero a esa empresa, pero no lo he hecho", ha reiterado la presidenta, quien ha asegurado que nadie de su Gobierno intervino en esa operación: "Nadie ha contratado nada".