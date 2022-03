Se acabaron las formalidades, las sonrisas, las fotos y los abrazos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha estallado contra el líder del PP, Pablo Casado, y ha declarado abiertamente la guerra a Génova. La gota que ha colmado el vaso son las acusaciones de corrupción formuladas desde su propio partido hacia ella y el supuesto espionaje para ver los movimientos bancarios de su hermano. “Nunca podría imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí”, ha asegurado. “Es muy duro que dirigentes de tu partido que deberían respaldarte te quieran destruir”. Y ha retado a los máximos dirigentes del PP a demostrar esas acusaciones.

Ayuso ha dejado de morderse la lengua en una declaración sin preguntas ante los medios de comunicación. “Aunque la vida política está llena de sinsabores, nunca podría imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí”, ha comenzado en su intervención. Y ha añadido: “No hay nada más grave que acusar a alguien de la propia casa, con responsabilidad de gobierno, de corrupción, y hacerlo sin pruebas, metiendo por medio a mi familia que no tiene nada que ver con la vida política”.

La presidenta ha reaccionado así a las noticias que salieron este miércoles por la noche sobre un presunto espionaje por parte del PP al entorno de Ayuso, en concreto, a su hermano, por posibles comisiones por un contrato de 1,5 millones de euros para mascarillas públicas durante la primera ola de la pandemia. Desde Génova, este mismo jueves, han asegurado que les "consta" que el hermano de Ayuso recibió comisiones por dicho contrato pero que no tienen "pruebas".

Ayuso ha hablado ya dos veces sobre lo ocurrido en las últimas horas, no así Casado, que permanece en silencio. Ya antes de esta comparecencia se ha enfrentado a la oposición en la Asamblea de Madrid, donde ha negado haber realizado ninguna “contratación irregular” a su hermano. Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos han registrado por su parte una comisión de investigación por el contrato en cuestión y le han reprochado que “huele a podrido”.

Ayuso niega ninguna "contratación irregular" con su hermano: "No he hecho nada ni he adjudicado nada a mi entorno"

En su declaración posterior ante los medios, Ayuso ha visto normal ser atacada por la oposición, pero ha añadido que, el hecho de que lo haya hecho su partido por querer presentarse al Congreso del PP de Madrid es "insensato", al tiempo que ha indicado que solo quiere que se dé "voz a los afiliados".

Ayuso ha confirmado la "relación comercial" entre su hermano y la empresa Priviet Sportive SL. , a la que su Gobierno adjudicó un contrato de 1,5 millones de euros. Pero ha recalcado que, si los dirigentes del PP “quisieron aclarar un contrato, tan solo tenían que pedirlo” porque está “en el Portal de Transparencia”. Sin embargo, ha asegurado que la intención de estos dirigentes no era “buscar ninguna verdad” sino “desprestigiar” al entorno de Ayuso “personal y políticamente”. Por todo ello, ha dicho que enviará a la prensa dicho contrato para demostrar que "no hay nada de ilegal" en él.

Respecto a la explicación que el alcalde de Madrid y portavoz del PP nacional, José Luis Martínez Almeida , ha dado a primera hora de la mañana en la que ha negado un espionaje por parte de trabajadores públicos, ha destacado el trabajo en "lealtad" con el alcalde: " Me creo sus palabras. No hemos hecho otra cosa que trabajar juntos".

Por todo ello, Ayuso ha "animado" a quien ha vertido estas acusaciones a que demuestre la presunta corrupción , porque no hay, ha dicho, "ni una sola prueba": "No he destinado ni tiempo ni recursos a otra cosa que Madrid".

"Si hubiera querido hundir al partido, lo hubiera hecho hace meses"

“Pero que dirigentes del PP hayan actuado así es un hecho gravísimo que no he querido denunciar porque me importan ante todo Madrid y España”, ha asegurado. Y ha añadido que, si hubiera “querido hundir al partido, lo hubiera hecho hace meses”: “Pero no quise”. Así, ha recordado que ha participado en múltiples comparecencias en este tiempo.

“Ahora pido que se depuren responsabilidades tanto en el partido nacional como en el regional”, ha proseguido. “Podré cometer errores pero no ilegalidades. Podrán criticarme políticamente pero no encontrarán irregularidades”, ha defendido Ayuso, quien ha lamentado que con todo lo ocurrido quien ha “sufrido” es su familia.

“Es insólito terminar con estas frases referidas a mi propio partido”, ha proseguido: “Espero que la dirección nacional pruebe que yo obligué a hacer un contrato con nadie, que prueben el tráfico de influencias o un solo contrato irregular que demuestre que yo no soy honrada”.

“He devuelto mi compromiso con Casado pasando a la mayoría absoluta. Quisiera saber cuántos votos han logrado ellos“

Y tras recalcar la “lealtad” que ha mostrado hacia el PP y que siempre ha estado donde se le ha necesitado, ha dicho: “He devuelto mi compromiso con Pablo Casado pasando de 22 escaños que nos daban las encuestas a la mayoría absoluta que estoy convencida que tenemos hoy”: “No cabe mayor ejemplo de lealtad a mi casa”. Y ha concluido con el último de los dardos envenenados a Génova y a Casado: “Quisiera saber cuántos votos han conseguido para el PP aquellos que llevan meses dedicados a mí”.