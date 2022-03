El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha negado este jueves que se haya producido una reunión entre un trabajador de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) y un detective para investigar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y sus familiares, así como que se haya utilizado dinero público para tal fin.

Según ha avanzado el diario El Confidencial, estas supuestas investigaciones habrían sido realizadas durante varios meses desde el propio PP para obtener información sobre el hermano de la presidenta en relación con los contratos sanitarios adjudicados por la Comunidad de Madrid. Se trata de un presunto espionaje que se habría encargado desde la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo y que reabre la guerra interna que mantienen entre la Dirección Nacional del PP y el equipo de la dirigente, a cuenta del liderazgo regional del partido.

"Una vez hechas las averiguaciones, concluimos que el detective niega la reunión, que el trabajador niega la reunión, que no hay ningún contrato y no se ha podido producir ningún encargo ni ningún pago con dinero público del Ayuntamiento para obtener información de esa naturaleza", ha señalado Martínez-Almeida en una rueda de prensa para dar explicaciones sobre esta supuesta investigación, donde solo ha respondido preguntas como alcalde de Madrid y no como portavoz del PP. Y se ha mostrado tajante: "No hay ningún contrato y no se ha producido ningún pago con dinero público para obtener información de esa naturaleza".

Las informaciones publicadas relacionan con dichas investigaciones a Ayuso al director general de la Coordinación de la Alcaldía, Ángel Carromero, que a su vez forma parte de la actual dirección del PP de Madrid. Según Almeida, el propio Carromero le ha dicho que no ha estado relacionado con este supuesto espionaje. No obstante, ha advertido de que "si se acredita alguna conducta incompatible con la ejemplaridad de ser cargo del Ayuntamiento de Madrid, será cesado de forma inmediata". "No vamos a permitir en ningún caso, de ninguna manera, que el Ayuntamiento pueda ser utilizado con fines espurios y partidistas", ha recalcado.

El supuesto encargo consistía en investigar si la Comunidad de Madrid adjudicó a dedo un contrato 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas FFP2 y FFP3 a un empresario amigo de Díaz Ayuso y su hermano Tomás, como publicó en noviembre Eldiario.es. "El entorno de García Egea llegó a contactar con agencias de detectives para estudiar que lo llevaran a cabo, pero se descartó. Costaba dinero y era difícil conseguir los fondos garantizando el anonimato de los pagadores", ha apuntado el jefe de investigación de El Confidencial, José María Olmo, en La noche en 24 horas de TVE, donde ha afirmado que se trataba de un intento "de desactivar su carrera política".

16.58 min José María Olmo, sobre la supuesta investigación a Ayuso: "Llegaron a contactar con agencias de detectives"

Gallardón avisó a Almeida de que desde el Ayuntamiento se investigaba a Ayuso Según ha publicado El Confidencial y han confirmado fuentes 'populares' a Europa Press, fue el exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón quien actúo como intermediario entre la presidenta de la Comunidad y el alcalde de la ciudad. El también expresidente de la Comunidad le trasladó al alcalde de la capital que desde el equipo de Ayuso eran conocedores que a través de una empresa pública del Consistorio se había pedido a detectives investigar a su hermano para intentar acreditar el posible cobro de comisiones a cambio de contratos públicos. Por otro lado, fuentes del PP han señalado que el partido investiga desde el pasado mes de octubre si el hermano de la presidenta madrileña cobró comisiones por estos contratos públicos. "Nos consta que existen, pero no lo tenemos", han apuntado. Según ha explicado en una nota la dirección nacional del PP, a Génova le llegó la información que tienen varios medios de comunicación sobre una presunta "irregularidad" de Tomás Díaz Ayuso, por lo que llamó a la presidenta madrileña para "pedir explicaciones": Según las mismas fuentes 'populares', Ayuso dice que es "verdad" pero también que es "legal" y que hablen con su hermano Tomás. El PP investiga si el hermano de Ayuso cobró comisiones: "Nos consta que existen pero no tenemos las pruebas" A raíz de estas conversaciones, prosiguen las mismas fuentes, la presidenta madrileña bloqueó en whatsapp al secretario general del PP, Teodoro García Egea. Génova asegura que no le cuentan la realidad de toda la situación por "protegerla". Después, "se filtran informaciones" que según Génova son "falsas" basadas en informes o conversaciones de whatsapp. "Actos gravísimos desde Sol todos en contra de la dirección nacional" del PP. En enero, los rumores de ese presunto espionaje llegaron a Génova y la dirección nacional habló con Almeida, que pidió los contratos de la EMVS de los dos últimos años y no encontró "nada irregular", según siempre las mismas fuentes y tal como ha confirmado el propio Almeida.

Villacís no apoya la versión de Almeida y reprocha que se dejó a Cs "al margen" Ante este contexto, la coordinadora de Ciudadanos en Madrid y vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha aseverado este jueves que su Grupo Municipal no da por cerrada la investigación sobre el posible espionaje con fondos de la EMVS y ha apuntado que se investigará "hasta las últimas consecuencias" porque se ha dejado a Ciudadanos "al margen". "De inicio confío en la palabra del alcalde pero quiero comprobar qué es lo que ha pasado, porque esto no ayuda a la confianza", ha remachado a renglón seguido. Villacís acusa a Almeida de ocultarle información y dejar a Cs "al margen" de la investigación del espionaje a Ayuso "A día de hoy los hechos no están probados. Se me ha ocultado que durante dos meses ha habido una investigación. Eso es grave, en EMVS hay consejeros de Ciudadanos. Cuando se ha dicho que el Gobierno ha investigado, no es verdad, ha sido el PP. Por ahora no se ha podido demostrar, por ahora la palabra prevalece, pero se va a investigar", ha reiterado. Begoña Villacís ha aseverado que "ningún" miembro de Ciudadanos en el consejo de Administración de la EMVS "está tranquilo", por lo que, ha avisado, van a "llegar hasta el final de lo que se ha podido producir". "Las dos alternativas (que se haya producido el espionaje o no) son posibles", ha advertido a continuación. En esta línea ha señalado que si se detecta "que alguien ha sido responsable de que se haga uso de dinero público para estas labores de espionaje" será "cesado". Y es que entiende que "para que haya lealtad, tiene que haber confianza, y para eso transparencia". Ha subrayado que Cs "no permitirá en ningún caso que se use al Ayuntamiento para las guerras del PP". "No me preocupa la guerra Génova-Ayuso, nunca me he metido en los cubos de mierda que se echan entre ellos, sino que se manche el honor del Ayuntamiento", ha remachado.