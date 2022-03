14:38

"Aunque sabía que estaban fabricando presuntas corrupciones contra mí no he faltado a mi deber como presidenta de la Comunidad de Madrid y tampoco como militantes del PP anteponiendo siempre los intereses de la Comunidad de Madrid, como pueden imaginarse. El que dirigentes del PP hayan actuado así es un hecho gravísimo que no he querido denunciar porque por encima de todo me importa Madrid y España porque la situación nacional es gravísima y porque el Gobierno de la nación está destrozando este país y no debemos despistarnos", ha asegurado Ayuso.